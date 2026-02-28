

Decoro e manutenzione al parco Albero d’Oro. I volontari dell’Associazione Orti e Bonsai hanno appena concluso i lavori per l’installazione di una nuova fontana, un nuovo tassello di un intervento di pulizia e decoro che ha restituito l’area verde ai frequentatori abituali in una veste completamente rinnovata.

L’opera è il risultato concreto di “Idea Sassuolo – Quartieri in Movimento”, il bando con cui l’Amministrazione mette a disposizione risorse per chi ha voglia di rimboccarsi le maniche e migliorare il proprio quartiere.

“Quello che è stato fatto all’Albero d’Oro- commenta l’Assessore all’Ambiente del Comune di Sassuolo Andrea Baccarani – è l’essenza della cittadinanza attiva. Questi volontari non si sono limitati a segnalare un problema o una necessità, ma hanno scelto di far parte della soluzione. Vedere una fontana nuova in un parco così ben tenuto è una vittoria per il senso civico e la partecipazione. Quando i cittadini si prendono cura del bene comune, quel bene viene rispettato di più da tutti. Il bando nasce proprio per questo: trasformare i quartieri in luoghi vivi”.

L’obiettivo ora è che l’iniziativa faccia scuola. “Il mio grazie va a chi ha dedicato il proprio tempo libero a questo progetto – conclude Baccarani – L’augurio è che sempre più sassolesi seguano questo esempio. Se ognuno si prendesse cura di un piccolo pezzo della città, Sassuolo cambierebbe volto in pochissimo tempo”.