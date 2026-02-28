

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Questa notte, i Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti a seguito di un grave incidente stradale verificatosi lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli. Alle 3.50, una squadra del Distaccamento di Vignola è stata mobilitata per affrontare un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro automobili al chilometro 179 in direzione Sud, nel comune di Castelfranco Emilia.

Purtroppo, il violento impatto ha provocato una vittima. L’incidente ha causato anche il ferimento di tre persone di cui una in maniera grave trasferita con urgenza in eliambulanza presso l’Ospedale Maggiore di Bologna. Gli altri due feriti sono stati affidati ai sanitari del 118. Oltre alle delicate operazioni di estrazione, la squadra di Vignola ha messo in sicurezza l’area e i veicoli interessati per minimizzare il rischio di incendi o ulteriori situazioni pericolose. Sul luogo dell’incidente hanno operato anche i soccorritori del 118, gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati dei rilievi necessari, insieme al personale di Autostrade per l’Italia incaricato di ripristinare la viabilità e gestire il traffico.