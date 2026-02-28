

Oggi alle 12:30 la stazione monte Cimone del Soccorso Alpino è stata attivata per soccorrere una 51enne toscana scivolata per circa 20 metri su un sentiero ghiacciato, nonostante fosse dotata di attrezzatura da alpinismo invernale.

L’escursionista, in compagnia di un’amica, si trovava sul sentiero 539 che da Passo della Boccaia porta al monte Nuda quando è scivolata per diversi metri. Sul posto è giunta una squadra della stazione monte Cimone che ha prontamente messo in sicurezza l’infortunata, con il supporto dei tecnici del Soccorso alpino della Guardia di Finanza. Valutata la situazione è stato richiesto l’intervento di EliRavenna per evacuare la paziente. Giunto sul posto l’elisoccorso ha sbarcato tramite verricello l’equipe tecnico-sanitario che, con il supporto dei tecnici a terra ha imbarellato e recuperato a bordo la donna, per portarla all’ospedale di Baggiovara in codice di media gravità. La compagna infine è stata riaccompagnata in sicurezza alla propria auto dai tecnici.