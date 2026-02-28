

Un altro servizio coordinato di controllo del territorio effettuato tra la serata del 27 e la notte del 28 febbraio nell’area del Panaro, con particolare riferimento al territorio di Vignola, disposto e diretto dalla locale Tenenza Carabinieri.

All’operazione hanno partecipato le Stazioni Carabinieri di Guiglia e Savignano sul Panaro, con il concorso della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, che ha impiegato anche un’unità cinofila antidroga.

Nel corso dell’attività sono state complessivamente controllate 50 persone, con verifiche mirate nei pressi di esercizi pubblici, aree di aggregazione e zone residenziali ritenute sensibili.

La cospicua presenza ha permesso ai Carabinieri della Tenenza di Vignola di intervenire prontamente, nel tardo pomeriggio di ieri, in zona centro, a seguito di richiesta pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di una donna che segnalava la presenza dell’ex coniuge all’interno della propria abitazione, nonostante fosse gravato da divieto di avvicinamento disposto dall’Autorità Giudiziaria.

L’uomo, un 52enne di origine albanese, si era introdotto nell’appartamento utilizzando ancora le chiavi in suo possesso: i Carabinieri, giunti immediatamente sul posto, lo hanno sorpreso all’interno dell’abitazione e lo hanno quindi arrestato in flagranza per violazione della misura cautelare.

A seguito della convalida dell’arresto, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha disposto un aggravamento delle prescrizioni, estendendo il divieto di avvicinamento fino alla distanza di un chilometro dalla persona offesa e dai luoghi dalla stessa frequentati, nonché applicando il divieto di dimora nel Comune di Modena e nell’intera provincia, tenuto conto della condizione di fatto di senza fissa dimora dell’uomo.

Nel prosieguo del servizio, dopo poche ore, i controlli si concentravano nei pressi dei luoghi di ritrovo del centro di Vignola in cui, alle ore 02.30 circa, un 21enne di origine tunisina è stato fermato a piedi in via Tavoni e trovato in possesso di 0,90 grammi di cocaina e della somma di 1.500,00 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente ed il denaro venivano sequestrati, mentre il giovane veniva denunciato in stato di libertà.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di presidio e prevenzione attuata dalla Compagnia Carabinieri di Sassuolo lungo l’asse del Panaro, con particolare attenzione ai reati in generale ed allo spaccio di sostanze stupefacenti nei luoghi di aggregazione giovanile.