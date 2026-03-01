

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Un’occasione straordinaria per andare alla scoperta di tre mondi – animali d’affezione ed esotici, il verde in tutte le sue declinazioni e quello del benessere olistico – che sono in grado di sedurre sempre più persone, dall’appassionato al curioso. Ad offrire questo originale mix di proposte WOW! Modena, manifestazione che nel fine settimana ha animato i tre padiglioni del quartiere fieristico di Modena in Viale Virgilio.

Impossibile fare una graduatoria del gradimento. Certamente i più piccoli sono rimasti incantati nel vedere da vicino animali esotici come una gru, un furetto, un serpente boa e un più innocuo topolino. Gettonatissima anche la “cat room”, uno spazio in cui è possibile interagire, toccandoli e accarezzandoli, con una ventina di pazienti gatti, in prevalenza di razza Maine Coon.

Mantra, evento che risponde al crescente desiderio verso qualcosa di trascendente, ha invece catalizzato l’attenzione soprattutto delle donne, che hanno colto l’occasione per vivere alcune ore di relax addentrandosi nelle tre aree ricreative – Yoga, Meditazione e Tai Chi e Qi gong – o passeggiando tra gli stand dove hanno potuto scoprire oli essenziali, creme, candele profumate, gioielli con pietre dure e capi in tessuti naturali.

In vista della prossima primavera in tanti hanno acquistato piante e fiori per abbellire i propri balconi e rendere più colorati e attraenti giardini ed aiuole. I più pazienti hanno chiesto informazioni su come coltivare con successo un bonsai, veri e propri alberi in miniatura frutto delle cure di anni, e sull’antica arte giapponese dell’ikebana che insegna come disporre in modo originale ed elegante fiori recisi e non solo.

Ma a mettere d’accordo tutti sono stati gli incontri con assaggio “Verdi Incontri” durante i quali Andrea Barbi, con la consueta simpatia e competenza, ha presentato senza soluzione di continuità una serie di aziende agricole del territorio legate a Campagna Amica di Coldiretti. Ancora una volta il buon cibo, raccontato attraverso le storie autentiche di chi con passione lo produce, conferma di saper attrarre la curiosità di tante persone.