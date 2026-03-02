

In occasione dell’80° anniversario del riconoscimento del diritto di suffragio femminile in Italia, il Comune di Medicina promuove un ciclo di appuntamenti aperti alla cittadinanza per riflettere sulla storia, le conquiste e le sfide attutali e future delle donne.

Martedì 10 marzo 2026 ore 20.30 | Sala del Consiglio, via Libertà 103

Dalla conquista del voto alle sfide di oggi: diritti, lavoro e partecipazione femminile

Intervengono:

Albertina Soliani, Vicepresidente nazionale ANPI, Parlamentare dal 2001 al 2013

Katia Graziosi, Presidente UDI Bologna

Isabella Pavolucci, Segreteria regionale CGIL

Tavola rotonda: un confronto a più voci sui diritti delle donne, tra memoria storica e attualità.

Mercoledì 8 aprile 2026 ore 20.30 | Sala del Consiglio, via Libertà 103

Presentazione del libro “Mimose. 8 marzo 1955” a cura di Eloisa Betti e Donatella Allegro

Con la partecipazione di Katia Graziosi, Presidente UDI Bologna

Un approfondimento storico sulle celebrazioni dell’8 marzo nel secondo dopoguerra e sul significato politico e sociale della Giornata internazionale della donna.

Giovedì 14 maggio 2026 ore 20.30 | Sala del Consiglio, via Libertà 103

Presentazione del libro “Il movimento politico delle donne. Una storia internazionale”

Interviene una delle autrici: Elda Guerra con un’analisi del movimento politico delle donne, tra esperienze nazionali e reti internazionali.

Domenica 17 maggio 2026 ore 18.00 | Sala del Suffragio, via Libertà 60

Spettacolo “Dire, fare…VOTARE” a cura del Coro Mondine di Novi

Durante la Seconda guerra mondiale le donne sostituirono gli uomini al fronte e parteciparono alla Resistenza, guadagnando rispetto e riconoscimento. Nel 1945 ottennero il diritto di voto e nel 1946 poterono finalmente votare ed essere elette, iniziando un nuovo percorso di dignità e libertà.

Sabato 30 maggio ore 18.00 | Sala del Suffragio, via Libertà 60

Spettacolo “Libere sempre” a cura di NON VOGLIO MICA LA LUNA laboratorio teatro donne

Libere sempre è una promessa piena di amore, amicizia, paura e riscatto. È un inno alla forza delle donne che, unite dalla consapevolezza e dal coraggio, scelgono di ribellarsi allo stato delle cose per costruire un futuro di libero dal male.

Sabato 6 giugno 2026 ore 18.00 | Sala del Consiglio, via Libertà 103

Presentazione del libro: “La maestra della rinascita”

Rosa Dall’Olio: insegnante e amministratrice di Medicina (1889-1978)

Autore: Daniel Degli Esposti

Un incontro dedicato alla figura e all’impegno civile e politico di Rosa Dall’Olio, protagonista della storia medicinese e del movimento delle donne.

Da maggio a giugno 2026 | Sotto il Portico Venturoli – Comune di Medicina

Street art gallery “Le Madri costituenti”

Mostra diffusa sulle 21 donne che si sono distinte per il loro impegno e che grazie al loro apporto hanno contribuito ad avere oggi una Costituzione moderna ed attuale.

«Con questa rassegna intendiamo promuovere una riflessione sulla storia, sulle conquiste e sulle sfide attuali e future delle donne, valorizzandone il ruolo fondamentale nel nostro Paese e nel mondo. A ottant’anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne in Italia nel 1946, ricordiamo un traguardo storico per la nostra democrazia; un diritto conquistato grazie al coraggio e al sacrificio di tante donne che ci hanno preceduto. Il nostro impegno oggi è custodire la memoria e continuare a lavorare per garantire diritti, pari opportunità e piena partecipazione femminile, affinché le nuove generazioni possano costruire un futuro sempre più giusto e inclusivo» – dichiara la Vicesindaca Dilva Fava.