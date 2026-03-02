

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



I Carabinieri della Stazione di Sasso Marconi hanno arrestato un 44enne italiano, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di maltrattamenti contro familiari e/o conviventi. L’intervento è scaturito da una segnalazione pervenuta al 112 (N.U.E.) da parte di una donna sulla settantina che ha riferito che il proprio figlio, appena rientrato in casa in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, aveva iniziato a insultarla e ad aggredirla fisicamente.

Giunti immediatamente sul posto, i militari hanno trovato l’uomo ancora in forte stato di agitazione, dopo aver danneggiato diversi arredi dell’abitazione. Alla vista dei Carabinieri, il 44enne ha continuato a inveire contro la madre e contro gli stessi operanti, rendendo necessario il suo contenimento.

Dagli accertamenti è inoltre emerso che l’uomo era già stato sottoposto alla misura di prevenzione dell’ammonimento del Questore per analoghi comportamenti nei confronti del familiare. Proprio in ragione della reiterazione delle condotte violente, nonostante il precedente provvedimento, i Carabinieri hanno proceduto al suo arresto. All’esito del giudizio con rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Sasso Marconi.