Cinque nuove ciclostazioni, con accesso autonomo, per il ricovero sicuro di biciclette per 400 posti in totale. Aprono in questi giorni a Bologna le strutture ubicate in corrispondenza di fermate del Servizio Ferroviario Metropolitano anche per favorire l’intermodalità treno+bici prevista dal PUMS:

Fioravanti – Bologna Centrale (via Fioravanti) – 142 posti bici Mazzini (via dei Maceri) – 64 posti bici Zanolini (piazza La Veneta) – 46 posti bici Casteldebole (via Galeazza) – 64 posti bici Borgo Panigale (in prossimità di via Sciesa) – 82 posti bici

Una sesta, la ciclostazione Roveri, è attiva dal 2023.

Il progetto, previsto dal Biciplan del Comune di Bologna, è costato in totale 675.000 euro finanziati, oltre che da fondi comunali, per 200.000 euro dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e per 120.000 euro dal progetto LIFE PrepAIR (Po Regions Engaged to Policies of AIR), fondi europei gestiti dalla Regione Emilia-Romagna. È un servizio che consolida l’impegno dell’Amministrazione per una mobilità attiva e a zero emissioni, rendendo l’uso della bicicletta una soluzione quotidiana sempre più sicura, accessibile e integrata con il trasporto pubblico metropolitano, nell’ottica dell’intermodalità e di una maggiore vivibilità urbana.

La possibilità di parcheggiare la bici in un luogo protetto rappresenta indubbiamente un incentivo all’utilizzo del mezzo.

Le ciclostazioni sono tutte caratterizzate da: accesso automatico tramite app Bomob, impianto di videosorveglianza, servizio di ricarica bici elettriche, colonnina di manutenzione e gonfiaggio.

Sono spazi chiusi e videosorvegliati, ma non custoditi, a cui tutte le persone possono accedere in autonomia, previa sottoscrizione di un abbonamento. Il costo del servizio è di 3 euro per la tariffa giornaliera, 10 mensile, e 30 per l’abbonamento annuale.

Il servizio, gestito da Bomob, è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per accedere alla ciclostazione e depositare la propria bicicletta basta scaricare l’app dal sito cicloapp.bomob.it, registrarsi e attivare l’account.

Anche la Velostazione ExDynamo, l’hub dei servizi per i ciclisti urbani a Bologna, in via Indipendenza 71/Z, offre un servizio di parcheggio sicuro, sia in modalità automatizzata che servita:

il parcheggio automatizzato è gestito tramite la medesima app delle ciclostazioni, ed è aperto nell’orario di apertura della Velostazione (continuato dalle 7 a mezzanotte nei giorni feriali, dalle 9 a mezzanotte il sabato e nei festivi);

è gestito tramite la medesima app delle ciclostazioni, ed è aperto nell’orario di apertura della Velostazione (continuato dalle 7 a mezzanotte nei giorni feriali, dalle 9 a mezzanotte il sabato e nei festivi); il parcheggio servito, presidiato da operatrici e operatori di ExDynamo, consente la custodia delle biciclette in uno spazio chiuso e non accessibile al pubblico, dalle 8 alle 20 nei feriali, dalle 9 alle 13 il sabato e nei festivi.

Questa la mappa con le ciclostazioni presenti in città.

Nell’ambito delle azioni di Mobility Management, il Comune di Bologna, d’intesa con la Regione Emilia-Romagna, nell’attuazione del progetto Bike to Work, prevede di promuovere l’uso delle ciclo e velostazioni, e in particolare l’integrazione treno+bici, anche attraverso scontistiche a vantaggio dei lavoratori e lavoratrici delle aziende impegnate nella diffusione della ciclabilità per gli spostamenti casa-lavoro.

Per maggiori info: https://www.comune.bologna.it/informazioni/parcheggiare-bici