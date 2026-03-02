

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Una rassegna di teatro dialettale, tre spettacoli in cartellone il martedì alle 21 rispettivamente domani 3 marzo, il 10 e il 17 marzo con alcune delle compagnie più note e apprezzate del territorio modenese e reggiano: questo l’evento che si terrà presso l’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello, curato da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Si parte domani martedì 3 marzo con la Compagnia La Querza ed Ganazè che porta in scena l’esilarante commedia in dialetto modenese che celebra lingua, usanze e identità Bòuna da murir. La compagnia di teatro dialettale con sede a Ganaceto di Modena, più precisamente presso la Parrocchia, parte da un testo di Simona Ronchi ridotto e adattato in dialetto modenese da Renato Galliani, che racconta dell’improvvisa morte della dolce, cara e buona Frou Frou il giorno del suo matrimonio e dell’immediata decisione di Desiderio ‘vedovo facilmente consolabile’ di convolare a seconde nozze con la Contessa Amelia. Circostanze che insinuano il dubbio che non si sia trattato di una morte naturale. E se ora il copione stesse per ripetersi? La Contessa Amelia sarà la prossima vittima? Non sempre il primo sospettato è il maggior indiziato colpevole, ma di certo qualcuno mente… E se invece mentissero tutti?!

Auditorium Enzo Ferrari via Nazionale 78, Maranello (MO) Tel: 0536 943010 – E-mail: auditoriumferrari@gmail.com | Web: www.ater.emr.it | www.comune.maranello.mo.it