Nella mattinata di sabato 28 febbraio, intorno alle ore 11:00, personale della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia è intervenuto in viale Timavo a seguito della segnalazione della presenza sul posto di una persona ferita con un’arma da taglio.
Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno effettivamente trovato un uomo di origini straniere che presentava una ferita ad una coscia ancora sanguinante, il quale riferiva di essere stato poco prima colpito, al culmine di una discussione nata per futili motivi, con un coltello da un soggetto a lui sconosciuto che si allontanava velocemente a bordo di un’autovettura.
A quel punto, dopo aver richiesto l’intervento sul posto dei sanitari del 118, al fine di assicurare le cure del caso alla persona ferita, gli agenti della Polizia di Stato si mettevano immediatamente sulle tracce dell’autore dell’aggressione.
Grazie alle testimonianze fornite da alcuni soggetti presenti al momento dei fatti ed alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli operatori riuscivano a risalire, tramite la targa, all’autovettura a bordo della quale il soggetto si era allontanato subito dopo l’aggressione.
La stessa risultava essere intestata ad un 37enne di origini campane, residente a Reggio Emilia, con precedenti di polizia alle spalle. A quel punto, gli agenti della Polizia di Stato raggiungevano immediatamente l’indirizzo della sua abitazione dove veniva rintracciato e riconosciuto come il presunto autore dell’aggressione.
Sulla base di ciò, il 37enne veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di lesioni aggravate mentre la vittima dell’aggressione, a seguito delle cure mediche del caso, non si trova pericolo di vita.