Un punto biblioteca di prossimità ma anche un luogo di aggregazione attraverso il potente strumento della narrazione, pensato in particolare per adolescenti e giovani adulti: è la LucioTeca, presentata oggi alla stampa, alla presenza dell’assessore alla Cultura, Daniele Del Pozzo, della delegata alla riforma dei Quartieri, Immaginazione civica, progetto Case di Quartiere, Erika Capasso, della presidente del Quartiere Navile, Federica Mazzoni e delle realtà coinvolte nel progetto, situata in via Fioravanti 18/3, all’interno della Casa di Quartiere Katia Bertasi e affacciata su Piazza Lucio Dalla.

Già nel nome, il nuovo spazio sceglie di omaggiare la forza poetica e l’anima irriverente di Lucio Dalla e non è dunque casuale la data prescelta per aprire ufficialmente le sue porte al quartiere e alla cittadinanza: domani, mercoledì 4 marzo, data di nascita del cantautore, con una serie di iniziative inaugurali.

Il punto biblioteca prende avvio dal più ampio progetto della Casa di Quartiere Katia Bertasi – luogo aperto a tutta la cittadinanza e alle associazioni, che ospita eventi, corsi, laboratori e servizi – e ne allarga l’offerta culturale e sociale attraverso un’azione condivisa radicata nel territorio, con l’intento di promuovere il benessere e la socialità di individui e comunità attraverso pratiche innovative e creative di arti integrate.

La LucioTeca è un progetto curato e coordinato da Fondazione Bottega Finzioni ETS, fondazione narrativa che usa la narrazione come strumento di crescita ed evoluzione della persona e delle comunità. Si realizza in collaborazione con il Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna, nell’ambito del Patto per la Lettura di Bologna, dialogherà con le biblioteche comunali del territorio e opererà in sinergia con le realtà già presenti all’interno della Casa di Quartiere Katia Bertasi. Sarà uno spazio dai “confini permeabili”, che non ha porte ma si spalanca verso la piazza e il territorio.

Il programma di mercoledì 4 marzo

Per celebrare l’apertura della LucioTeca è previsto un ricco programma aperto alla partecipazione di tutte e tutti.

Dalle ore 14.30 – Festa di apertura: la LucioTeca si presenta alla città con il gioco di scrittura collettiva Cadavere Squisito, una catena narrativa in cui ogni partecipante scrive una riga su un foglio, lo piega e lo lascia sul tavolo, creando storie collettive e irriverenti. Il gioco sarà sempre attivo, anche dopo l’inaugurazione, come simbolo del potere della narrazione partecipata. Le storie verranno lette, raccolte e pubblicate a cadenza periodica sul sito di Fondazione Bottega Finzioni e della Casa di Quartiere Katia Bertasi.

Durante il pomeriggio saranno disponibili diverse esperienze interattive e tavoli di “degustazione di genere”:

Un “prestito al buio” . Niente titolo, niente copertina. Pacchetti misteriosi e due sole parole come indizi. Il pacchetto misterioso può essere preso in prestito e portato a casa da chi non vede l’ora di lasciarsi sorprendere.

. Niente titolo, niente copertina. Pacchetti misteriosi e due sole parole come indizi. Il pacchetto misterioso può essere preso in prestito e portato a casa da chi non vede l’ora di lasciarsi sorprendere. Diventa LucioTecario o LucioTecaria . Chi lo vorrà potrà registrare il proprio prestito in autonomia, in attesa della macchina di autoprestito che arriverà nei prossimi giorni. L’aspirante LucioTecario potrà anche affiancarsi agli operatori dividendo i libri per genere, suggerendo modalità espositive e percorsi tematici tra i volumi. Sarà anche possibile lasciare il proprio nominativo per il laboratorio dei “mestieri del libro”.

. Chi lo vorrà potrà registrare il proprio prestito in autonomia, in attesa della macchina di autoprestito che arriverà nei prossimi giorni. L’aspirante LucioTecario potrà anche affiancarsi agli operatori dividendo i libri per genere, suggerendo modalità espositive e percorsi tematici tra i volumi. Sarà anche possibile lasciare il proprio nominativo per il laboratorio dei “mestieri del libro”. Il tavolo dedicato al giallo : una selezione di titoli imperdibili per gli appassionati del genere e la possibilità, per aspiranti autrici e autori under 20, di iscriversi al laboratorio di scrittura collettiva under 20 Mistero in Bolognina , finalizzato alla pubblicazione di un giallo ambientato in Bolognina. Per lavorare sul territorio, i Cantieri Meticci – altra realtà che partecipa alla cordata e che vive nella Casa di Quartiere – aiuteranno ragazzi e LucioTecari e Luciotecarie a visualizzare il quartiere, a muoversi tra i suoi palazzi e le sue strade e a trovare i misteri sotto alle fronde dei platani o all’ombra della Tettoia di Piazza Lucio Dalla. Per poi finire tra le pagine di un libro scritto dalle ragazze e dai ragazzi della LucioTeca e pubblicato da una vera casa editrice!

: una selezione di titoli imperdibili per gli appassionati del genere e la possibilità, per aspiranti autrici e autori under 20, di iscriversi al laboratorio di scrittura collettiva under 20 , finalizzato alla pubblicazione di un giallo ambientato in Bolognina. Per lavorare sul territorio, i – altra realtà che partecipa alla cordata e che vive nella Casa di Quartiere – aiuteranno ragazzi e LucioTecari e Luciotecarie a visualizzare il quartiere, a muoversi tra i suoi palazzi e le sue strade e a trovare i misteri sotto alle fronde dei platani o all’ombra della Tettoia di Piazza Lucio Dalla. Per poi finire tra le pagine di un libro scritto dalle ragazze e dai ragazzi della LucioTeca e pubblicato da una vera casa editrice! ll tavolo dedicato al romance a tema “Beauty Salon” in cui ci si può dedicare alla nail art o all’hair styling mentre si legge di rapinose avventure e disperati amori e si può lasciare il proprio nominativo per il gruppo di lettura romance.

in cui ci si può dedicare alla nail art o all’hair styling mentre si legge di rapinose avventure e disperati amori e si può lasciare il proprio nominativo per il gruppo di lettura romance. Il tavolo dedicato a manga, fumetto e graphic novel, dove, mentre si raccolgono consigli per arricchire le collezioni con titoli suggeriti da lettori e appassionati, sarà possibile raccontare la propria storia disegnando vignette e balloon, oppure lavorando con immagini silenziose.

Dalle ore 16 – Reading Party: 30 minuti di lettura condivisa e immersiva per scoprire il piacere del libro in totale relax e scambio informale: basta scegliere o lasciarsi consigliare un libro, trovare un angolo comodo e immergersi in 30 minuti di lettura condivisa. Trascorsi i 30 minuti, chi vorrà potrà scambiare impressioni con le altre persone partecipanti e prendere il libro in prestito per continuare la lettura a casa.

Sempre il 4 marzo, alle ore 17.30, nella piazza-giardino con fontana a raso, tra piazza Lucio Dalla e via Fioravanti, si terrà un’esibizione al pianoforte di Tancredi Burza, giovanissimo polistrumentista, a cura di Showlove, uno dei partner della Casa di Quartiere Katia Bertasi.

Un progetto disegnato dai giovani per i giovani

Il punto biblioteca è il risultato di un percorso di ascolto e co-progettazione che ha coinvolto oltre 300 ragazzi e ragazze delle scuole del territorio. Sono stati i giovani stessi a definire l’identità dello spazio, suggerendo titoli, attività e priorità per capire come avrebbero voluto la “loro” biblioteca. Il progetto si avvale del coordinamento tecnico-scientifico della bibliotecaria Francesca Tancini e di un gruppo di esperti narratori e formatori.

Il principale strumento individuato per raggiungere le finalità previste dal progetto è la narrazione, intesa come mezzo per esplorare la varietà delle forme espressive possibili e valorizzare il multiculturalismo che caratterizza il quartiere. Per omaggiare la vena di irriverenza e lo spirito libero di Lucio Dalla, la LucioTeca proporrà i “pomeriggi VM18” (Vietati ai Maggiori di 18 anni): momenti in cui lo spazio diventa luogo esclusivo per gli under 18, facilitando l’aggregazione, lo scambio tra pari e il dialogo con esperti e operatori di comunità.

Molte le proposte che animeranno la LucioTeca: percorsi esperienziali di simulazione e formazione dedicati ai mestieri del libro, per offrire a ragazze e ragazzi un viaggio nel mondo dell’editoria e della narrazione scoprendo, passo dopo passo, come prendono vita libri e storie; laboratori di scrittura e narrazione; proiezioni e ascolto di film, serie TV, podcast e musica; incontri con autori, illustratori e fumettisti; momenti di aggregazione e scambio tra pari e con altri gruppi generazionali correlati ad attività creative e di interesse, nel tentativo di contrastare la frammentazione sociale e la tendenza all’isolamento per favorire il radicamento territoriale. Tra le attività future spicca il laboratorio “Mistero in Bolognina”, finalizzato alla pubblicazione di un romanzo giallo scritto dai ragazzi e ambientato tra le strade del quartiere.

Collezioni e servizi

Dal punto di vista della collezione libraria, l’obiettivo della LucioTeca è offrire un catalogo ricco e diversificato, costruito principalmente per adolescenti e giovani adulti e capace di rispondere alle esigenze di lettrici e lettori con livelli di esperienza differenti, dai meno esperti ai più forti. La collezione, in continuo aggiornamento e attualmente composta da circa 3000 volumi, comprende diversi generi e formati, tra cui narrativa, fumetto, manga, albi illustrati e graphic novel. Un’attenzione particolare è dedicata ai testi in lingue altre dall’italiano, selezionati tenendo conto delle culture d’origine maggiormente rappresentate sul territorio (cinese, romeno, urdu, bengalese, ecc.).

La LucioTeca sarà accessibile liberamente secondo l’orario di apertura della Casa di Quartiere Katia Bertasi ed è prevista entro metà marzo la presenza di una postazione di auto-prestito per permettere il prestito e la restituzione in qualsiasi orario.

I servizi all’utenza saranno attivi dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30.

All’interno dello spazio sono disponibili 26 postazioni per studio o lettura ed è possibile accedere gratuitamente a Internet tramite wi-fi.

La LucioTeca sarà uno dei nuovi #Luoghiletturabo presente nella mappa dei luoghi del sito del Patto per la lettura di Bologna (pattoletturabo.it), che presenta i luoghi “classici” della lettura in città come biblioteche e librerie assieme ad altri luoghi – punti bookcrossing, bookstation, scaffali di libri nei bar e altri punti dove è possibile trovare libri e letture.

SCHEDA TECNICA LUCIOTECA

Il gruppo di lavoro

Il progetto si avvale di un gruppo di LucioTecari e LucioTecarie d’eccezione, composto da narratori e formatori, docenti ed esperti della fascia adolescenti e giovani adulti presso la Fondazione Bottega Finzioni: Greta Amadeo, Manuela Draghetti, Eugenio Fallarino, Flavia Moretti, Barbara Servidori, con il coordinamento di Francesca Tancini.

Le collezioni

La LucioTeca offre un catalogo ricco e diversificato, costruito principalmente sui gusti e le esigenze di adolescenti e giovani adulti e capace di rispondere alle richieste di lettrici e lettori con livelli di esperienza differenti, dai meno esperti ai più forti. La collezione, in continuo aggiornamento, comprende diversi generi e formati – narrativa, fumetto, manga, albi illustrati e graphic novel – ed è composta da circa 3000 volumi, oltre a DVD e non-book material, in larga misura frutto di donazioni attente e competenti da parte di case editrici (Mondadori, Il Castoro), autori, traduttori, docenti, allievi ed ex allievi dei corsi di formazioni promossi da Bottega Finzioni.

Nella costruzione del catalogo un supporto speciale è stato offerto dal Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna, con la Biblioteca Salaborsa Ragazzi. Un’attenzione particolare è dedicata ai testi in lingue altre dall’italiano, selezionati tenendo conto delle culture d’origine maggiormente rappresentate sul territorio (cinese, romeno, urdu, bengalese, ecc.). La relazione stretta con l’organizzazione della BCBF – Bologna Children Book Fair consente inoltre la presenza di materiali in lingue diverse dall’italiano ed editi in paesi extraeuropei altrimenti non disponibili nel Polo Bolognese.

Crediti

La LucioTeca è curata da Fondazione Bottega Finzioni – ETS, in collaborazione con il Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna nell’ambito del Patto per la Lettura di Bologna, parte del progetto Casa di Quartiere Katia Bertasi, cofinanziato dall’Unione Europea – Fondi Strutturali e di Investimento Europei, nell’ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, progetto BO4.4.11.1.D “Azioni integrate per l’infanzia e l’adolescenza” – CUP F39B23000140006; CIG B788069B77.

Orari e servizi

La LucioTeca ha confini permeabili e aperti ed è sempre accessibile, liberamente, secondo l’orario di apertura della Casa di Quartiere. La presenza di una postazione di autoprestito – disponibile a partire da metà marzo – permette il prestito e la restituzione in qualsiasi orario. I servizi all’utenza, di accompagnamento e mediazione, sono attivi dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30.

Postazioni

In LucioTeca sono disponibili 26 postazioni per studio o lettura e, negli spazi della LucioTeca così come nell’intera Casa di Quartiere, è possibile accedere gratuitamente a internet tramite wi-fi.

Informazioni e contatti:

LucioTeca

via Aristotile Fioravanti 18/3, Bologna

email: studio@bottegafinzioni.it

CASA DI QUARTIERE KATIA BERTASI

La Casa di Quartiere Katia Bertasi, affacciata su Piazza Lucio Dalla in via Fioravanti 18/3 a Bologna, rappresenta un progetto che guarda al domani partendo dalla memoria e dall’identità collettiva del quartiere Bolognina. Il progetto rende omaggio sia all’artista bolognese che dà il nome alla piazza sia a Katia Bertasi, vittima della strage del 2 agosto 1980, intrecciando cultura e memoria collettiva in una prospettiva di futuro.

Un modello di welfare socioculturale

Il progetto si fonda su un approccio innovativo di welfare socio culturale: cultura, arti, educazione e relazioni diventano strumenti concreti di benessere individuale e collettivo. La Casa e la Piazza si configurano come una “piazza materiale e immateriale”, spazio aperto di dialogo, sperimentazione e integrazione dove una pluralità di enti del terzo settore e cittadini attivi insieme creano una rete ricca di opportunità e proposte.

Il progetto si sviluppa lungo alcune direttrici principali:

Giovani e comunità educante : doposcuola integrato con scuole e servizi del territorio, laboratori artistici e sportivi (scrittura, musica, teatro, skate, boxe), protagonismo giovanile e contrasto alla povertà educativa.

: doposcuola integrato con scuole e servizi del territorio, laboratori artistici e sportivi (scrittura, musica, teatro, skate, boxe), protagonismo giovanile e contrasto alla povertà educativa. LucioTeca : punto biblioteca polifunzionale con prestito libri, attività per adolescenti e young adult, promozione della lettura, laboratori creativi, supporto digitale e iniziative intergenerazionali.

: punto biblioteca polifunzionale con prestito libri, attività per adolescenti e young adult, promozione della lettura, laboratori creativi, supporto digitale e iniziative intergenerazionali. Attività culturali e ricreative : incontri con autori, corsi di scrittura, cineforum, festival, performance artistiche, eventi dedicati alla street culture e allo sport.

: incontri con autori, corsi di scrittura, cineforum, festival, performance artistiche, eventi dedicati alla street culture e allo sport. Inclusione delle persone anziane : programmi per l’invecchiamento attivo, attività motorie e culturali, contrasto all’isolamento, laboratori intergenerazionali.

: programmi per l’invecchiamento attivo, attività motorie e culturali, contrasto all’isolamento, laboratori intergenerazionali. Comunità migranti e seconde generazioni : corsi di lingua italiana, laboratori teatrali e di scrittura autobiografica, iniziative interculturali, serate multietniche, empowerment femminile.

: corsi di lingua italiana, laboratori teatrali e di scrittura autobiografica, iniziative interculturali, serate multietniche, empowerment femminile. Servizi di prossimità e facilitazione digitale : portierato di comunità, sportello Digitale Facile, coworking, mediazione di comunità, supporto a persone senza fissa dimora in rete con i servizi cittadini.

: portierato di comunità, sportello Digitale Facile, coworking, mediazione di comunità, supporto a persone senza fissa dimora in rete con i servizi cittadini. Corsistica diffusa e accessibile : danza, teatro, fotografia, musica, scrittura per il cinema e l’audiovisivo, con un’ampia offerta gratuita o a costi calmierati.

: danza, teatro, fotografia, musica, scrittura per il cinema e l’audiovisivo, con un’ampia offerta gratuita o a costi calmierati. Osteria Sociale Ke Bazza!: luogo di incontro, relax e socializzazione che fa parte di un più ampio progetto di benessere sociale con cui sosteniamo l’autonomia e la crescita di persone fragili attraverso il lavoro.

Una comunità che guarda avanti

Il progetto Casa di Quartiere Katia Bertasi è un investimento sulle generazioni future e sulla coesione sociale della Bolognina. È un invito a superare muri e barriere, promuovendo pari opportunità, inclusione di genere e partecipazione attiva. La Casa di Quartiere e Piazza Lucio Dalla si candidano così a diventare uno dei poli più innovativi di welfare socio culturale della città: un luogo dove memoria e futuro si incontrano, e dove la comunità si costruisce ogni giorno, insieme.

Capofila progetto e Gestione Casa di Quartiere: Associazione Senza il Banco

Partner: Auser Territoriale di Bologna ODV-ETS, Fondazione Bottega Finzioni ETS, Estagon Società Cooperativa, Next Generation Italy APS, CIVIBO ODV – Cucine Popolari, ShowLove MNT, ANCeSCAO Bologna APS, Cantieri Meticci APS

Contatti https://www.casadiquartierekatiabertasi.it/ https://www.instagram.com/casa_quartiere_katia_bertasi/