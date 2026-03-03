

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Fiorano Modenese promuove un fine settimana di iniziative culturali e artistiche, nell’ambito del programma distrettuale, in collaborazione con le associazioni del territorio. Un programma articolato che intende celebrare l’8 marzo non solo come momento simbolico, ma come occasione concreta di incontro, cultura e partecipazione.

Dopo un primo “assaggio” lo scorso fine settimana con due iniziative molti partecipate, si comincia sabato 7 marzo alle ore 16 presso Casa Guastalla (via Santa Caterina 2) con “Festa della Donna”, una mostra collettiva di pittura, a cura dell’associazione Arte e Cultura. Dopo l’inaugurazione, l’esposizione sarà visitabile anche nelle giornate dell’8, 14 e15 marzo, dalle 16 alle 19. L’ingresso è libero e gratuito

Alle ore 17 presso Casa Corsini (via Statale 83), si terrà l’incontro dal titolo “Oh no, ho il ciclo!”, un talk illustrato che affronta il tema delle mestruazioni andando oltre stereotipi e tabù. Un momento di dialogo, dedicato alle giovanissime, che unisce competenze scientifiche e linguaggi artistici per promuovere consapevolezza e superare pregiudizi. Interverranno la ginecologa Cristina Salerno, le illustratrici Eliana Albertini e Martina Sarritzu, Lucrezia Iurlaro dell’associazione Tocca a Noi; coordina Anna Ferri (Arci Modena); saluto di Giulia Muia, consigliera comunale con delega alle Politiche di genere. L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito, è realizzata in collaborazione con l’associazione Tocca a Noi.

Al termine dell’incontro verranno donate al Comune sette tampon box (distributori gratuiti di assorbenti) che saranno posizionate presso le scuole medie e in luoghi di aggregazione del territorio.

Le iniziative proseguono domenica 8 marzo alle ore 10, alla Riserva naturale delle Salse di Nirano, con “Scopri la detective che è in te. Camminata in giallo”, un’originale proposta che unisce movimento, letteratura e introspezione. Ispirata alla narrativa gialla, l’esperienza si sviluppa attraverso letture, indizi e azioni simboliche, invitando le partecipanti a mettersi in gioco in un percorso di scoperta personale. L’attività è a cura dell’associazione Viceversa. L’iscrizione è gratuita entro il 6 marzo all’indirizzo viceversa.italia@gmail.com.

La giornata di domenica si concluderà alle 17, presso il Centro culturale di Via Vittorio Veneto con “Dedicato alle Donne”. L’attrice e fotografa Franca Lovino darà voce a poesie e letture selezionate, accompagnata dal violino del Maestro Gen Llukaci e dall’arpa di Carla They, in un dialogo tra parola e musica di grande suggestione.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito del Comune di Fiorano Modenese.