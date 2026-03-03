

La mattina di sabato 28 febbraio la Sala del Consiglio comunale di Castelnovo di Sotto era piena di famiglie con i loro neonati. L’occasione è stata la consegna, da parte del Comune e della biblioteca, di un libro di benvenuto destinato ai nuovi nati del 2025, per sottolineare l’importanza della lettura fin dai primissimi anni di vita.

Erano presenti il sindaco Francesco Monica, le pediatre Scarabello e Falcone, Silvia Conti (pedagogista dei servizi educativi 0-6 del Dipartimento educativo ASP), Alessia Magaldi (pedagogista del nido scuola Villa Gaia), Roberta Artioli (coordinatrice del Centro per le Famiglie) e la bibliotecaria Mariachiara Franzini.

Chi non avesse potuto ritirare il libro può farlo recandosi in biblioteca negli orari di apertura. Inoltre, per i nati nel 2025, martedì 11 marzo alle ore 16.30, sarà proposto un laboratorio gratuito di musica a cura del CEPAM.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare tramite WhatsApp 335 7419735 la biblioteca.