In occasione della Festa della Donna, a Sasso Marconi sono in programma una serie di appuntamenti, coordinati dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune e realizzati in collaborazione con artiste e associazioni locali.

Il calendario si apre venerdì 6 marzo alle 17 con l’inaugurazione della mostra Silvae: 6 donne per Dante. Attraverso un itinerario figurativo e visivo composto da un’opera pittorica, due sculture, altrettanti video e sei carte intelate, l’allestimento – curato dall’artista Mirta Carroli e dal prof. Guido Mascagni – ci porta alla scoperta di sei figure femminili della Divina Commedia (Beatrice, Francesca, Taide, Matelda, Piccarda e Gemma Donati), richiamandosi al valore allegorico e spirituale dell’opera dantesca. Promossa dall’Università Primo Levi, la mostra è allestita nella Sala comunale Renato Giorgi e sarà aperta fino a lunedì 9 marzo in orario 10-12 e 15-19.

Si prosegue sabato 7 con un doppio appuntamento programmato nella Sala comunale Renato Giorgi. Alle 16 verrà presentato “Accendere il buio. Donne in dialogo con il nemico interno”, libro di Pani Galeazzi che parla di donne, conflitti interiori e fragilità femminili. Previste letture a cura del Gruppo Gimbutas, che promuove l’evento, con l’accompagnamento musicale di Gressi Sterpin (fisarmonica); bookshop a cura della libreria “Il giardino segreto”. Segue, alle 18.30, il primo di due appuntamenti organizzati da ANPI Sasso Marconi per l’80° anniversario del voto alle donne, che il 2 giugno 1946, per la prima volta in Italia, poterono votare e prendere poi parte al dibattito politico. Si tratta di “Cittadine senza scheda”, incontro in cui ripercorreremo la storia del suffragio femminile, dall’Unità d’Italia al Ventennio fascista, grazie ai contributi offerti dalla ricercatrice Cinzia Venturoli e da Virginia Giovani di ANPI.

Il secondo evento dedicato all’80° del voto alle donne è in programma domenica 8 marzo alle 17, sempre in Sala Giorgi, e si intitola “La Repubblica delle donne”: una lectio magistralis del prof. Rocco D’Alfonso (docente di Storia contemporanea) sulla partecipazione femminile al Referendum istituzionale e all’Assemblea Costituente.

Domenica a Colle Ameno apre i battenti anche “Artessuta – Mamma come sei brava”, piccolo festival di cucito, arti figurative e manuali curato dalla Piccola Bottega degli Intrecci (una delle botteghe artigiane del borgo settecentesco), per riflettere insieme sull’arte e la creatività femminile, e in particolare sulla trasmissione dei saperi da madre a figlia. A questo tema sono dedicati i laboratori di sartoria di Graziella Lipparini e la mostra di pittura di Lisa Liquori, allestita negli spazi della Bottega e visitabile fino al 22 marzo, apertura dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 sabato/domenica e su appuntamento al 338 9072800 nei giorni infrasettimanali.

La giornata dell’8 marzo si chiude al Cinema comunale con la tradizionale proiezione dedicata alle donne. Il film proposto quest’anno dall’Amministrazione comunale è “Sorry, baby” opera prima di Eva Victor che, mescolando toni drammatici e un disincantato sarcasmo, segue la vicenda di una giovane donna nel percorso di guarigione da un trauma subito. Proiezione unica alle h 21, biglietto 5 Euro, ingresso gratuito per tutte le donne.

Maggiori informazioni e la locandina promozionale dei diversi appuntamenti sono disponibili nella pagina dedicata sul sito web del Comune di Sasso Marconi.