La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino italiano di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di tentato furto aggravato in concorso su un autoveicolo.

Questa notte, intorno alle ore 2.50, la Squadra Volante è intervenuta in via Cerretti all’angolo con strada Albareto, in quanto un residente, attirato dai forti rumori provenienti dalla strada, aveva segnalato tramite 112 NUE la presenza di due uomini verosimilmente intenti a smontare il paraurti anteriore di un’autovettura in sosta.

All’arrivo della polizia i due si sono dati a precipitosa fuga prendendo direzioni opposte.

Gli agenti hanno raggiunto e bloccato il 39enne nei pressi del parco XXII aprile.

Da un primo sopralluogo gli operatori hanno constatato che effettivamente un’autovettura parcheggiata in via Cerretti, presentava parte del paraurti anteriore smontato e uno dei vetri fissi anteriori in frantumi.

Dietro detta autovettura si trovava un’altra utilitaria, con le chiavi di accensione inserite nel quadro, al cui interno sono stati rinvenuti un cacciavite e un paio di guanti da lavoro. A seguito di accertamenti è emerso che quest’ultimo veicolo è stato più volte segnalato quale mezzo utilizzato per la commissione di reati predatori. In corso indagini per risalire all’identità dell’altro uomo.

La posizione amministrativa dell’indagato è al vaglio della Divisione Anticrimine per l’adozione di idonea misura di prevenzione.