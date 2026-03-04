

Nella giornata di ieri il Comandante Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Paolo Kalenda, ha fatto visita al Comando Provinciale di Modena.

L’Alto Ufficiale, accolto con gli onori di rito, è stato ricevuto dal Comandante Provinciale di Modena, Col. t.SPEF Francesco Mazza, e ha subito incontrato il Prefetto di Modena, Dottoressa Fabrizia Triolo, con la quale si è soffermato ad analizzare gli aspetti peculiari che contraddistinguono il territorio della provincia e a valutare il contributo fornito dal Corpo in termini di concorso al mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica.

A seguire, il Comandante Regionale ha incontrato gli Ufficiali e i militari in forza ai Reparti alla sede (Comando Provinciale, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e Gruppo di Modena) ai quali ha manifestato apprezzamento per l’impegno quotidianamente svolto sul territorio a contrasto della criminalità economico-finanziaria e alla tutela della legalità, soffermandosi sulle questioni e i contesti investigativi in atto e sulle direttive della programmazione operativa per il 2026.

Nel corso della mattinata, inoltre, l’Autorità ha salutato una rappresentanza delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia presenti in provincia, elogiandoli per la disponibilità e l’attaccamento all’Istituzione e ringraziandoli per l’importante ruolo di custodi della memoria del Corpo.

Al termine degli incontri alla sede di Modena, il Generale Kalenda, accompagnato dal Comandante Provinciale, si è recato in visita alla Compagnia di Sassuolo e alla Tenenza di Vignola, dove ha rivolto un saluto ai militari impegnati anche a livello periferico nello svolgimento della missione istituzionale del Corpo.

In particolare, a Sassuolo, il Comandante Regionale ha visitato il monumento commemorativo dedicato “Ai Caduti delle Fiamme Gialle d’Italia” promosso dalla locale Sezione A.N.F.I..