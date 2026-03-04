

La Polizia Stradale di Bologna, tra giovedì 19 e lunedì 23 febbraio, ha portato a termine due distinte operazioni di servizio che hanno condotto all’arresto di quattro persone. Nello specifico, sono stati assicurati alla giustizia un latitante, fermato per un controllo in Tangenziale, e tre individui responsabili di un furto hi-tech sull’autostrada A13.

Il 19 febbraio, la Sottosezione di Bologna Sud ha arrestato un 32enne straniero su cui pendeva un ordine di cattura. La pattuglia, dopo aver fermato un’auto all’altezza dello svincolo 7 della Tangenziale di Bologna, ha effettuati i controlli documentali di rito sui tre occupanti.

Dall’esame delle banche dati è emerso che il conducente 32enne doveva scontare una condanna a 1 anno e 10 mesi di detenzione in carcere per reato commesso nell’anno 2021 in tema di stupefacenti: per questo motivo l’Autorità Giudiziaria di Bologna aveva emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione. L’uomo, al termine degli atti del caso, è stato subito accompagnato presso la casa circondariale Rocco D’Amato.

Nel tardo pomeriggio del 23 febbraio, due pattuglie della Polizia Stradale di Altedo, impegnate nella vigilanza dell’autostrada A13 Bologna-Padova, sono state allertate dalla Centrale Operativa di Bologna in relazione al transito di un veicolo occupato da tre persone di origine straniera che, poco prima, avrebbero asportato del materiale elettronico di ingente valore da un noto esercizio commerciale di Ferrara.

La pattuglia si è messa subito alla ricerca del veicolo e, dopo averlo intercettato, è riuscita a fermarlo all’altezza di Bologna Arcoveggio dell’autostrada A13. La perquisizione del veicolo ha consentito di rinvenire, oltre ad una mazza, un coltello ed altri ferri del mestiere, i beni di cui era stata appena segnalato il furto: una fotocamera digitale, due smartwatch, una console portatile per videogiochi, tastiere ed auricolari wireless di alta gamma.

Per i tre stranieri, dell’età compresa tra i 20 ed i 30 anni, è subito scattato l’arresto, mentre la merce è stata restituita al titolare dell’esercizio commerciale.