

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



La stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera, ideata e promossa da La Corte Ospitale, prosegue il 9 marzo 2026 con il reading Mio padre non ha mai avuto un cane, di e con Davide Enia, accompagnato dal musicista Giulio Barocchieri, una produzione CSS Teatro stabile di innovazione del FVG.

Più passa il tempo, più l’anno delle stragi di mafia, il 1992, si svela per ciò che è stato davvero: il coronamento di una stagione di ferocia iniziata già negli anni settanta. Un trauma collettivo condiviso.

Quanto è stato davvero affrontato di questo trauma? Quanto la distanza cronologica ci consente, oggi, una lettura chirurgica per stabilire spietatamente come è stato possibile che tutto questo sia accaduto?

Di questo parla Mio padre non ha mai avuto un cane, dell’essere stato bambino nel mattatoio degli anni ottanta palermitani e della sopravvivenza come legge di vita appresa già nel territorio oscuro dell’infanzia. Di come il silenzio sia una strategia tesa a distruggere chi lo riceve e chi lo pratica. Di come Palermo, senza sosta, continua il proprio ciclo di morte e rinascita, perché questo è: una città che muore e risorge, di continuo. Di come il mondo, alla fine, venga visto davvero una volta sola: durante l’infanzia. Il resto è ricordo, nostalgia, memoria che sfugge.

La biglietteria del teatro è aperta ogni sera di spettacolo a partire dalle ore 19.30.

La biglietteria in Corte Ospitale è aperta il lunedì dalle 9 alle 17 o previo appuntamento telefonico.

Info e prenotazioni telefoniche dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 tel. 0522621133, via email biglietteria@corteospitale.org, WhatsApp 3282911077. Biglietti disponibili su www.vivaticket.it.

Lo spettacolo inizierà alle ore 20.30.

Il Teatro Herberia è a Rubiera, in piazza Gramsci 1/b.

Informazioni 0522621133 – biglietteria@corteospitale.org – www.corteospitale.org