Il celebre film dei fratelli Vanzina arriva per la prima volta a teatro con un musical con le più belle canzoni italiane dei favolosi Anni 60.

L’appuntamento è per sabato 7 marzo (ore 16:30) e domenica 8 marzo (ore 21:00) al Teatro EuropAuditorium di Bologna.

Dopo il trionfale successo del tour di debutto della scorsa stagione, torna in scena Sapore di Mare – il Musical: un viaggio evocativo nel cuore degli Anni ’60, fra amori estivi, spensieratezza e melodie senza tempo. Lo spettacolo che ha conquistato il pubblico italiano torna a emozionare, riportando in vita le atmosfere indimenticabili delle estati versiliesi, ispirato all’iconico film cult che ha segnato un’intera generazione.

Show Bees e Savà Produzioni Creative sono lieti di proporre Sapore di Mare – Il Musical, una produzione teatrale completamente originale adattata da Enrico Vanzina e Fausto Brizzi e con la regia di Maurizio Colombi.

Film cult della commedia italiana, diretto da Carlo Vanzina e con sceneggiatura di Carlo ed Enrico Vanzina, Sapore di mare diventa finalmente un jukebox musical destinato a far cantare e ballare tutti i suoi spettatori sulle note dei brani più celebri del canzoniere italiano, tutt’oggi scolpiti nella memoria collettiva e cuore pulsante del nostro patrimonio musicale.

“Sapore di mare” è ancora oggi uno dei film più amati dal pubblico italiano per aver contribuito a creare un’immagine romantica e nostalgica di quella favolosa stagione.

info@teatroeuropa.it – 051.372540