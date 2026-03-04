

Un traguardo storico che profuma di libertà e partecipazione. In occasione della Festa della Donna, la comunità di Reggiolo si prepara a celebrare un anniversario fondamentale per la democrazia italiana: gli 80 anni dal primo suffragio femminile (1946-2026).

L’appuntamento, intitolato “Voto alle Donne: 1946-2026. 80 anni in musica e parole”, si terrà venerdì 6 marzo alle ore 20:30 presso la Sala del Centro Sociale “Nino Za”.

Il programma della serata

L’evento non sarà una semplice commemorazione, ma un viaggio emozionale scandito dal trittico tematico “Dire, Fare, Votare”. Protagonista d’eccezione sarà il celebre Coro delle Mondine di Novi di Modena, simbolo della lotta operaia e dell’emancipazione femminile, che accompagnerà la narrazione con i canti della tradizione e del lavoro, intrecciando la storia locale con la grande storia nazionale.

L’iniziativa è promossa da Comune di Reggiolo, Pro Loco Reggiolo e Coordinamento Donne SPI-CGIL, una sinergia profonda tra istituzioni e associazioni del territorio per mantenere viva la memoria civile.

Oltre all’approfondimento storico e culturale, la serata prevede un momento di convivialità offerto dalla cittadinanza: al termine dello spettacolo, la Pro Loco di Reggiolo offrirà a tutti i presenti la tradizionale torta mimosa, rendendo omaggio alla ricorrenza in un clima di festa e condivisione.

Ingresso gratuito.