(DIRE) – Dispositivo di sicurezza imponente per l’arrivo della presidente della Bce, Christine Lagarde, all’Università Johns Hopkins di Bologna. Le forze di Polizia presidiano gli ingressi a via Belmeloro, dove si trova la sede dell’Ateneo americano, consentendo l’accesso si soli residenti e partecipanti all’evento che vede protagonista Lagarde. La numero uno della Banca centrale europea è stata invitata per tenere una memorial lecture dedicata a Robert Mundell, premio Nobel per l’Economia nel 1999.

Caloroso il saluto riservato da Lagarde all’ex presidente della Commissione europea, Romano Prodi, tra gli ospiti della Johns Hopkins per l’evento. “Nice to meet you”, ha esordito Lagarde, quasi sorpresa dalla presenza di Prodi, a cui ha riservato un lungo abbraccio. In sala, oltre agli studenti dell’Università statunitense, anche il questore Gaetano Bonaccorso e il rettore dell’Alma Mater, Giovanni Molari.

(DIRE) – Sono due le manifestazioni contro Christine Lagarde in corso oggi a Bologna. Il secondo corteo, meno numeroso, organizzato da collettivo Luna, è partito da piazza Verdi con l’obiettivo di consegnare un “premio” alla presidente della Bce. Ma le Forze dell’ordine non hanno permesso loro di avvicinarsi alla Johns Hopkins University, dove è ospite Lagarde, e si sono verificati alcuni momenti di tensione in via Belmeloro. Il corteo è quindi arrivato su via San Vitale, a poca distanza dall’altra manifestazione in corso ad opera di Cambiare Rotta e Osa. Il collettivo Luna ora fronteggia ancora una volta le Forze dell’ordine in assetto antisommossa, che bloccano la strada. “Non ce ne andiamo finché non se ne va la Polizia”, affermano.