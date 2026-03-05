L’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello ospita anche quest’anno le proiezioni dei Gran Premi di Formula 1. Un’occasione per vivere insieme le emozioni delle gare in diretta del Campionato Mondiale 2026, ventiquattro sfide internazionali in programma tra marzo e dicembre. Primo appuntamento domenica 8 marzo alle ore 5 del mattino con il Gran Premio d’Australia sul Circuito Albert Park di Melbourne. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, l’Auditorium apre al pubblico trenta minuti prima dell’inizio della gara.