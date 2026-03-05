

Un controllo di routine, inizialmente volto a placare una lite tra ragazzi, si è trasformato in un procedimento giudiziario per due giovani residenti nel reggiano. L‘episodio ruota attorno a un alterco verificatosi all’interno del mercato coperto di via Emilia San Pietro, il 23 febbraio scorso, durante il quale due gruppi di ragazzi si confrontavano in una disputa nata dall’uso reciproco dei cellulari per filmarsi a vicenda. I Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia sono intervenuti per identificare i presenti e riportare l’ordine.

Durante l’intervento, i militari hanno avvisato formalmente i giovani di non divulgare le immagini registrate, sottolineando i possibili risvolti legali legati alla violazione della privacy e alla protezione delle attività in corso. Nonostante queste avvertenze, l’attività di monitoraggio online ha evidenziato che due dei giovani coinvolti, un 20enne di Casalgrande e un 25enne residente a Reggio Emilia, hanno ignorato il divieto. I due hanno pubblicato il video dell’intervento come “storia” su un profilo Instagram, nonostante la natura temporanea del contenuto (destinato a scomparire dopo 24 ore). A complicare ulteriormente la situazione è stata la presenza di una didascalia diffamatoria allegata al video, con accuse provocatorie rivolte ai Carabinieri riguardanti una presunta negligenza nella lotta allo spaccio, preferendo invece occuparsi dei ragazzi coinvolti.

Grazie agli accertamenti informatici, i militari sono riusciti a documentare la pubblicazione e acquisire elementi utili prima che il contenuto venisse eliminato. Alla luce delle prove raccolte, i Carabinieri hanno denunciato i due ragazzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia. Il procedimento è attualmente in fase di indagine preliminare e proseguirà con ulteriori approfondimenti investigativi per valutare eventuali azioni penali. I due giovani dovranno rispondere delle accuse legate alla diffusione non autorizzata del video e alle espressioni diffamatorie contro i militari impegnati nell’esercizio delle loro funzioni.