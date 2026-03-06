

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Un fine settimana dedicato alle donne e alla loro lotta per la parità dei diritti, nell’anno in cui si celebrano gli 80 anni dal primo voto alle donne e dall’insediamento del primo Consiglio comunale in cui sedevano anche le consigliere.

Sabato 7 marzo, il Teatro Fabbri di Vignola ospiterà due repliche del musical “Il coraggio di essere donne”, ispirato al celebre libro “Piccole donne”, con la regia di Heron Borelli, noto per aver fatto parte del cast del musical Notre Dame de Paris per ben dieci anni, e con i testi e gli adattamenti musicali di Ilaria Barberini. La mattina ci sarà una rappresentazione per le scuole, mentre la sera, dalle ore 20.30, lo spettacolo sarà aperto alla partecipazione della comunità, con ingresso libero e gratuito.

La mattina di domenica 8 marzo, nell’ambito del percorso partecipato “Vignola, le donne della nostra storia”, voluto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Centro documentazione donna di Modena e dedicato al riconoscimento delle figure femminili che hanno contribuito alla storia di Vignola, è in programma un’iniziativa pubblica con l’assessora alle Pari opportunità della Regione Emilia-Romagna Gessica Allegri. In Sala consiliare sarà svelato il ritratto di una delle figure femminili scelte tra quelle segnalate nell’ambito del percorso partecipato. Contemporaneamente, la sala che ospita gli uffici della Segreteria del sindaco, dove è appeso un quadro donato dal pittore Gilberto Gallerani, sarà intitolata alle Cernitrici, donne che hanno fatto la storia economica e sociale di Vignola. Alle 10.30, dopo i saluti istituzionali della sindaca Emilia Muratori e della vice-sindaca e assessora alle Pari opportunità Anna Paragliola, anteprima del podcast “Passi gentili”, realizzato dalla biblioteca di Vignola: cinque puntate, dedicate alle storie di altrettante donne del territorio. La storica Caterina Liotti del Centro documentazione donna di Modena interverrà, infine, sul tema “Elette ed elettrici: finalmente cittadine”.

“Invito cittadine e cittadini a partecipare allo spettacolo serale del Teatro Fabbri – conferma Anna Paragliola – e all’incontro pubblico di domenica mattina in cui celebreremo una donna delle istituzioni e quelle lavoratrici del comparto agricolo che hanno contribuito alla crescita economica e sociale del nostro territorio. Con la prossima costruzione di una galleria virtuale delle donne che hanno contribuito a scrivere la nostra storia arriva a conclusione un percorso che ha avuto il suo picco con Empower Women, il progetto europeo che ha visto, per la prima volta, la nostra città come capofila a livello europeo”.

Infine, venerdì 20 marzo, alle ore 18.00, al Teatro Cantelli, incontro con la calciatrice, dirigente sportiva e autrice di libri Alice Pignagnoli.