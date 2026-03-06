Dopo il primo intervento nell’area piscine, entra nel vivo il piano di pulizia straordinaria dei parcheggi cittadini programmato dal Comune di Guastalla in collaborazione con Sabar. Il prossimo appuntamento è fissato per la mattina di lunedì 9 marzo, quando le operazioni si sposteranno nel cuore della zona sportiva.
Le operazioni interesseranno nello specifico il parcheggio del Pala Chiarelli Donati e del Campo di Kyoto (via Sacco e Vanzetti).
Per consentire l’azione efficace delle spazzatrici meccaniche e degli operatori dotati di soffiatori per la pulizia delle aiuole, l’area sarà soggetta a restrizioni temporanee alla sosta nelle primissime ore del mattino. L’Amministrazione invita i residenti e i frequentatori abituali della zona a prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea posizionata sul posto.
L’iniziativa non è solo un’operazione tecnica, ma vuole essere anche un richiamo al civismo. L’abbandono indiscriminato di rifiuti nelle aree di sosta e nelle aiuole rappresenta un costo crescente per le casse comunali.
“Mantenere il decoro urbano non è solo una questione estetica, ma un gesto di responsabilità verso l’intera comunità,” sottolinea la Vice Sindaca e Assessora all’Ambiente, Chiara Lanzoni. “Evitare l’abbandono di rifiuti significa tutelare il valore del nostro territorio e ottimizzare l’uso delle risorse pubbliche: ogni intervento straordinario ha infatti un costo che ricade inevitabilmente su tutti i contribuenti.”
Il ciclo di pulizie straordinarie si concluderà il lunedì successivo, lunedì 16 marzo, con la pulizia del parcheggio davanti alla Coop (via Sacco e Vanzetti / via Cavallo).
Si raccomanda la massima collaborazione alla cittadinanza per garantire il successo dell’intervento e restituire decoro a spazi pubblici ad alta frequentazione.