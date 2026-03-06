

È partito in questi giorni un pacchetto di manutenzioni relative alla segnaletica stradale nelle frazioni del Comune di Modena e in alcune aree cittadine del valore di 360 mila euro.

Gli interventi sono partiti in strada Albareto, dall’incrocio con via Nonantolana verso la periferia e proseguiranno fino a Strada Munarola. Contestualmente sono iniziate delle lavorazioni anche in città nella zona Musicisti. A seguire saranno interessate, tra l’altro, anche Paganine, Portile, Lesignana, Vaciglio e strade forensi, con priorità al rifacimento delle linee di margine e delle delimitazioni di carreggiata, oltre ad alcune altre zone della città.

“In maniera complementare con il programma di asfaltature e copertura buche – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni – interveniamo, come da programmazione, con il ripristino della segnaletica orizzontale sulle strade del territorio; elemento importante per la sicurezza stradale e il decoro urbano. Prosegue con coerenza, quindi, su più fronti, l’impegno dell’Amministrazione sulla manutenzione, uno degli elementi fondamentali di questo mandato”.

I lavori, che riguardano i tratti in cui la segnaletica risulta ammalorata, vengono eseguiti in due fasi: vengono realizzati con priorità gli attraversamenti pedonali e successivamente si procede con il rifacimento delle righe di margine e della mezzeria. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, sulle vie interessate potranno verificarsi temporanee modifiche della viabilità.

Gli interventi hanno l’obiettivo di migliorare la leggibilità della carreggiata, l’efficacia delle indicazioni stradali e la sicurezza complessiva della mobilità urbana ed extraurbana e si rendono necessari a causa dell’usura della segnaletica orizzontale e del degrado della segnaletica verticale su più tratti, dove risulta abbattuta, danneggiata o vetusta e quindi non più conforme agli standard normativi e di sicurezza. In alcuni casi è l’aumento dei flussi veicolari o pedonali che richiede una maggiore chiarezza della segnaletica per prevenire situazioni di rischio.

I lavori sono realizzati nell’ambito della proroga dell’Accordo quadro con unico operatore in attesa della nuova gara per l’affidamento delle attività di manutenzione strade, verde, segnaletica e altro dei prossimi anni, a cui stanno lavorando gli uffici tecnici dell’Amministrazione. Gli interventi sono quindi realizzati dal Raggruppamento temporaneo d’impresa composto da Consorzio stabile modenese società consortile per azioni, Cme Consorzio imprenditori edili società cooperativa, Consorzio Innova società cooperativa, Cavalier Emilio Giovetti srl e il Consorzio Apima modenese società cooperativa a responsabilità limitata.