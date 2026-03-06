

Sulla strada ss724 “complanare Luigi Einaudi” , giovedì 12 e venerdì 13 marzo nella fascia oraria compresa tra le ore 9,00 e le ore 16,00 verrà chiuso lo svincolo di uscita provenienza in direzione Milano con destinazione sp486 (via Giardini) direzione Sassuolo.

La chiusura è propedeutica all’istituzione di un senso unico alternato sulla strada provinciale 486 “via Giardini” in corrispondenza del sottovia autostradale, per consentire ad Autostrade per l’Italia l’esecuzione di attività di disgaggio e messa in sicurezza della struttura.

Contestualmente, sarà disposta anche la chiusura dell’adiacente pista ciclopedonale.

Le operazioni si sono rese necessarie a seguito delle ispezioni eseguite nelle scorse settimane e fanno parte della campagna di indagini di Autostrade per l’Italia sulle proprie infrastrutture.