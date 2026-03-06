

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Il Comune di Castel San Pietro Terme apre le porte al Servizio Civile Universale, mettendo a disposizione 13 posti distribuiti su 7 progetti che toccano ambiti fondamentali per la comunità: servizi alla persona, welfare, educazione, cultura, turismo e sport. Un’esperienza formativa che diventa anche un gesto di responsabilità, un modo concreto di partecipare alla vita collettiva, di prendersi cura delle persone e del territorio.

Entro le ore 14.00 dell’8 aprile 2026 Possono partecipare tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti, con cittadinanza italiana, europea o extracomunitaria in regola con il permesso di soggiorno, che non abbiano già svolto il Servizio Civile in passato e che siano in possesso dei requisiti previsti dal bando. Non servono titoli di studio specifici o competenze pregresse, solo la voglia di mettersi in gioco e di contribuire al bene comune.

I progetti disponibili

I 13 posti sono distribuiti in ambiti che attraversano tutta la vita della comunità:

SUPER DIGITAL – 1 posto presso URP/Servizi demografici

SGUARDI DIGITALI – 1 posto presso Servizio Welfare

VISIONI DI CARTA – 1 posto presso Biblioteca Capoluogo

AVANGUARDIE – 1 posto presso Servizio Cultura e Turismo

FUORI CORNICE – 2 posti presso ufficio scuola

PRIME PROSPETTIVE – 2 posti presso Nido Arcobaleno Osteria Grande

PRIME PROSPETTIVE – 1 posto presso Nido Girotondo Capoluogo

PICCOLI TRATTI– 2 posti presso Nido Arcobaleno Osteria Grande

PICCOLI TRATTI – 2 posti presso Nido Girotondo Capoluogo

I progetti sono articolati su 5 giorni di servizio a settimana, per una media di 25 ore settimanali, con una durata complessiva di un anno. Il compenso mensile è di 519,47 euro.

Come candidarsi e informazioni

Le schede dettagliate di tutti i progetti sono consultabili sul sito https://www.scubo.it/i-nostri-progetti/, insieme al link diretto per presentare la domanda online.

Per informazioni sui progetti del Comune di Castel San Pietro Terme è possibile contattare:

Servizi alla Persona (progetti: Super Digital, Sguardi Digitali, Fuori Cornice): urp@comune.castelsanpietroterme.bo.it – tel. 051 6954198

Biblioteca Capoluogo e Sport (progetto: Visioni di Carta): sport@comune.castelsanpietroterme.bo.it – tel. 051 6949573

Cultura e Turismo (progetto: Avanguardie): cultura@comune.castelsanpietroterme.bo.it – tel. 051 6954159

Nidi (progetti: Prime Prospettive, Piccoli Tratti): scuola@comune.castelsanpietroterme.bo.it – tel. 051 6954171

Il Servizio Civile Universale è molto più di un’opportunità di lavoro temporaneo: è un percorso che forma cittadini consapevoli, che costruisce competenze professionali e relazionali, che crea legami tra generazioni diverse e che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. È un investimento reciproco: i giovani mettono energie, entusiasmo e idee al servizio degli altri, e in cambio ricevono un’esperienza che li accompagnerà per tutta la vita.