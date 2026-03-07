

Un episodio grave ha segnato la gara del campionato Primavera 1 tra SSC Napoli e US Sassuolo Calcio, disputata sabato e terminata con il punteggio di 5-2 .

Durante il match, si è verificata una reazione violenta nei confronti dell’arbitro da parte del centrocampista neroverde Troy Tomsa, classe 2007.

L’episodio si è verificato nel corso della partita quando il direttore di gara, Mattia Maresca, ha estratto il cartellino rosso nei confronti del giovane calciatore romeno dopo un fallo a centrocampo ai danni di Gorica e alcune proteste giudicate eccessive.

Dopo l’espulsione, Tomsa sembrava inizialmente dirigersi verso gli spogliatoi. Poco dopo, però, il centrocampista si è improvvisamente girato tornando verso l’arbitro e scagliandosi contro di lui, arrivando anche ad afferrargli la maglia. La situazione è stata riportata alla calma grazie all’intervento immediato di alcuni giocatori in campo: il calciatore del Napoli Smeraldi e quello del Sassuolo Daldum sono intervenuti abbracciando Tomsa e trascinandolo via per evitare ulteriori conseguenze.