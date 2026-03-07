

Tre interventi di soccorso sono stati effettuati questa mattina dalla stazione Monte Cusna a Monteorsaro a causa di situazioni legate al ghiaccio, fonte di rischio per gli alpinisti. I tecnici sono rimasti sul posto per supportare eventuali operazioni di evacuazione, gestite dall’equipe tecnico-sanitaria di EliPavullo con un T.E del CNSAS.

Sul monte Cusna sono stati soccorsi uno scialpinista, precipitato dalla vetta riportando politraumi, e un’escursionista, scivolata sullo stesso versante. La donna ha allertato i soccorsi tramite l’app GeoresQ. Entrambi sono stati recuperati dall’elisoccorso e trasportati in ospedale.

Un terzo intervento ha riguardato uno scialpinista caduto sul monte La Piella e impossibilitato a proseguire. Recuperato da EliPavullo, è stato trasportato a Febbio e poi all’ospedale di Castelnovo ne’ Monti per accertamenti.