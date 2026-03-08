Cielo caratterizzato da nuvolosità irregolare, con nebbie in dissolvimento in mattinata sulle pianure, e aumento graduale della nuvolosità a partire dai settori più occidentali, ove non si escludono deboli precipitazioni, ma molto localizzate. Dalla notte nuova formazione di foschie dense e/o nebbie sulle pianure.
Temperature perlopiù stazionarie, con le minime comprese tra 3/6 gradi, massime sui 15/16 gradi, di poco inferiori sulla costa riminese. Venti deboli prevalentemente dai quadranti orientali. Mare quasi calmo.
(Arpae)