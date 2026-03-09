

Consolidare ulteriormente e ampliare le possibilità di gioco che la Dama della Torre offre da anni a bambini, ragazzi e famiglie, intercettando anche gli adolescenti e i giovani adulti, sviluppandone le potenzialità sia come numero di appuntamenti che come diffusione territoriale e cogliendo spunti, idee e proposte che vengono dal mondo dell’associazionismo e del volontariato. È con questo obiettivo che l’amministrazione comunale ha stabilito di invitare gli enti del terzo settore a co-progettare il programma dell’iniziativa per l’estate 2026 e per le due estati successive.

È già aperto, infatti, un avviso per presentare una manifestazione di interesse indirizzato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che, fino a venerdì 27 marzo, possono inviare una proposta progettuale preliminare. Tra tutte le proposte inviate, quella che supererà la selezione sarà discussa al Tavolo di co-progettazione con i referenti del Comune per essere ulteriormente sviluppata e diventare definitiva.

La Dama della Torre, che ogni estate propone in piazza Martiri, nei pressi della Torre dell’Uccelliera, attività di gioco libero e guidato, nel 2025 ha toccato le 17 mila 993 presenze, confermandosi, commenta l’assessore alla Cultura Giuliano Albarani, “come uno degli appuntamenti più apprezzati e partecipati del programma ludico e culturale per bambini e famiglie dell’estate carpigiana. Proprio in ragione di questo successo – prosegue l’assessore – con l’avviso pubblico interpelliamo il mondo dell’associazionismo affinché contribuisca, nella modalità della co-progettazione, non solo al consolidamento della manifestazione ma anche all’evoluzione del progetto educativo e comunitario che ci sta dietro, con un occhio di riguardo per un pubblico anche di adolescenti e per una diversificazione dei luoghi e delle forme di intrattenimento e aggregazione”.

Obiettivo dell’avviso è, appunto, individuare un soggetto appartenente al terzo settore, iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore da almeno sei mesi e che abbia finalità coerenti con il servizio da svolgere, con il quale attivare un Tavolo di co-progettazione per elaborare congiuntamente una progettazione definitiva per la Dama della Torre. A partire dall’ideazione e gestione di almeno venti appuntamenti per ciascuna estate (tra giugno e agosto 2026, 2027, 2028) e in coordinamento con il programma della CarpiEstate, la co-progettazione riguarderà lo sviluppo di un progetto educativo e ricreativo che, oltre a confermare le attività già esistenti, possa promuovere la cultura dell’inclusività, costruire spazi di relazione tra bambini, famiglie e città, ampliare il target e la diffusione territoriale della manifestazione.

Una volta elaborato e approvato il progetto definitivo, la conduzione della Dama della Torre sarà regolata da una convenzione, sottoscritta dal Comune e dal soggetto gestore, che avrà validità per tre anni, in modo da avere a disposizione un arco temporale sufficiente per permettere un congruo sviluppo del progetto, il monitoraggio e la valutazione degli esiti. La convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori tre anni.

Il Comune partecipa alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione gli spazi e i giochi e le attrezzature che già possiede, e con un contributo massimo di 18 mila euro all’anno, a copertura delle spese. Il soggetto attuatore non potrà richiedere alcuna quota di partecipazione alle persone che partecipano alle attività.

Le domande di partecipazione, corredate dalla proposta progettuale, devono essere inviate tramite Pec (all’indirizzo: cultura.economia@pec.comune.carpi.mo.it) entro le 12 di venerdì 27 marzo. Alla medesima mail vanno anche inviate eventuali richieste di informazioni. Su richiesta (inviando una mail a daniele.righi@comune.carpi.mo.it) è anche possibile effettuare un sopralluogo preliminare al Castello dei ragazzi per visionare gli spazi a disposizione. Tutte le informazioni sull’Avviso si possono trovare sul sito del Comune di Carpi (nella sezione Novità) e sul sito del Castello dei ragazzi (www.castellodeiragazzi.carpidiem.it).