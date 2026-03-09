

È una strofa del brano Caruso, “e ricomincia il canto”, a fare da titolo al programma di iniziative, iniziato il 3 marzo, che ogni anno la Fondazione Lucio Dalla dedica al cantautore bolognese.

Martedì 10 marzo alle 18, al Teatro Arena del Sole (sala Thierry Salmon), si terrà inoltre la proiezione del docu-film Quale allegria di Francesco Frisari, preceduta dall’incontro con il regista. L’iniziativa è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, per prenotazioni scrivere a fld@fondazioneluciodalla.it

Dal 10 marzo, inoltre, sino alla fine del mese, la tela di Kotè che interpreta il brano Piazza Grande sarà esposta nella vetrina di Banca di Bologna su Piazza Maggiore. L’opera è parte della mostra itinerante “A volte basta una canzone. Lucio Dalla. Canzoni in mostra” del pittore, urban e sound artist Kotè, già autore del murale “Felicità”, affacciato sulla piazza dedicata al cantautore.

Il programma FLD2026, “e ricomincia il canto”, è promosso in collaborazione con il Comune di Bologna ed è realizzato con il sostegno di Banca di Bologna.

QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino sono media partner oltre che producer di LIBERI CIAO Rassegna Lucio Dalla.

“e ricomincia il canto” è realizzato e promosso insieme ai partners di progetto: iCompany e Pressing Line, Eufonica e MEI – Meeting Etichette Indipendenti, Associazione ArteViva ETS, Liceo Musicale Lucio Dalla, Associazione Prima Materia ETS, Fantomatica.ai, Fondazione Cineteca di Bologna, Edizioni Henry Beyle, Fondazione Bologna Welcome.