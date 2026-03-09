

E’ uscita l’8 marzo 2026 la nuova edizione de Il romanzo di Matilda, il romanzo storico di Elisa Guidelli (Eliselle) dedicato alla figura di Matilde di Canossa, una delle protagoniste più affascinanti e influenti della storia medievale italiana.

Ambientato nell’XI secolo, il libro racconta la vita della potente contessa che segnò profondamente gli equilibri politici e religiosi del suo tempo. Tra intrighi imperiali, guerre, diplomazia e grandi scelte di fede, la storia segue Matilde nel momento cruciale dello scontro tra papato e impero, quando decide di sostenere papa Gregorio VII contro l’imperatore Enrico IV durante la lotta per le investiture.

Attraverso una narrazione avvincente e ricca di dettagli storici, Elisa Guidelli riporta in vita il Medioevo italiano e la figura di una donna che seppe esercitare un potere straordinario in un’epoca dominata dagli uomini. Il romanzo intreccia storia e narrazione, offrendo al lettore un affresco intenso fatto di battaglie, strategie politiche e profonde tensioni spirituali.

Negli anni il libro ha conquistato numerosi lettori, in particolare nelle terre matildiche, dove la memoria della contessa è ancora oggi molto viva. Per questo motivo BookTribu ha deciso di riproporre il titolo in una nuova edizione, nella collana dedicata I Ritrovabili, rendendolo nuovamente disponibile per librerie e lettori appassionati di romanzi storici e storia medievale.

Scheda del libro

Titolo: Il romanzo di Matilda

Autrice: Elisa Guidelli (Eliselle)

Editore: BookTribu

Pagine: 360

Formato: 14,8 × 21 cm

Prezzo: 24 €

ISBN: 979-12-5661-182-9

Uscita: 8 marzo 2026

L’autrice

Elisa Guidelli, conosciuta anche con lo pseudonimo Eliselle, è autrice di romanzi e saggi storici. Da anni si occupa di divulgazione e narrativa legata al Medioevo italiano, con particolare attenzione alle figure femminili che hanno segnato la storia.