Mercoledì 11 marzo alle 20.30 la stagione concertistica del Teatro Comunale di Modena prosegue con l’orchestra dei Virtuosi Italiani e la pianista Anna Kravtchenko diretti da Alberto Martini. In programma, dedicato allo stile classico, la Sinfonia K 81 e il Concerto per pianoforte K 467 di Wolfgang Amadeus Mozart, la Sinfonia Ang 661 ‘La Veneziana’ di Antonio Salieri, e il Concerto per pianoforte e orchestra op. 19 n. 2 di Ludwig van Beethoven.

Anna Kravtchenko si è imposta nel panorama internazionale dopo aver vinto, a soli sedici anni, il concorso “Ferruccio Busoni” di Bolzano, una delle competizioni più selettive al mondo. Ha suonato per le maggiori istituzioni musicali europee come la Philharmonie di Berlino, la Goldener Saal del Musikverein di Vienna, il Concertgebouw di Amsterdam, la Tonhalle di Zurigo, la Sala Verdi di Milano, la Herkulessaal di Monaco di Baviera, la Salle Gaveau di Parigi, la Wigmore Hall di Londra. Ha tenuto inoltre concerti in Giappone, Sud Africa, Stati Uniti e Canada. Si è esibita con importanti orchestre italiane e straniere, tra cui la BBC Philharmonic Orchestra, la Royal Philharmonic Orchestra, la English Chamber Orchestra, i Virtuosi di Praga, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Numerose le registrazioni, fra le quali un cd per la Decca con un programma interamente dedicato alla musica di Chopin e uno dedicato a musiche di Franz Liszt apprezzato dalla critica internazionale e vincitore di importanti riconoscimenti. Dopo essere stata docente per 15 anni presso l’Accademia Pianistica di Imola, dal 2013 è docente di pianoforte presso il Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano.

Il complesso dei Virtuosi Italiani, nato nel 1989, è una delle formazioni più attive e qualificate nel panorama musicale internazionale ed è regolarmente invitato nei più importanti teatri, festival e stagioni in tutto il mondo. Si sono esibiti per le maggiori istituzioni musicali in Italia e all’estero quali Teatro alla Scala, Teatro La Fenice, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Royal Albert Hall di Londra, Carnegie Hall di New York, Sala Filarmonica di San Pietroburgo, Seoul International Music & Arts Center, Herkulessaal di Monaco. L’attività discografica è ricchissima, con più di 100 titoli registrati per le maggiori case discografiche ed oltre 500.000 dischi venduti in tutto il mondo ottenendo importanti riconoscimenti, fra i quali una nomination agli Opus Klassic Awards 2019.

Biglietti da 10.50€ a 30€ salvo riduzioni

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it