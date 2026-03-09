Nel pomeriggio di ieri, domenica 8 marzo, personale della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia, durante un servizio straordinario di controllo del territorio, interveniva all’interno di un centro commerciale di via Adua a seguito della segnalazione di un furto in corso.
Giunti sul posto, gli agenti della Polizia di Stato, dopo aver notato la presenza di due addetti alla vigilanza notevolmente affaticati, ricevute alcune loro indicazioni, riuscivano subito a rintracciare il soggetto segnalato che si trovava ancora presente nei pressi del parcheggio del centro commerciale.
Si trattava di un 32enne italiano, senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia per via di numerosi precedenti, il quale dopo essere stato rintracciato dagli operatori manteneva un atteggiamento molto insofferente tentando a più riprese di eludere il controllo e darsi alla fuga.
Neutralizzato il soggetto, gli agenti riuscivano a ricostruire la vicenda. Qualche decina di minuti prima, infatti, l’uomo avrebbe sottratto dagli scaffali alcuni generi alimentari, anche di grosse dimensioni, per poi oltrepassare le barriere ed allontanarsi.
L’uomo veniva notato dagli addetti alla sicurezza che tentavano di fermarlo anche se lo stesso riusciva a divincolarsi dopo averli aggrediti fisicamente con lo scopo di guadagnarsi la fuga. Qualche istante dopo, però, arrivava sul posto la Volante della Polizia di Stato che rintracciava il presunto autore.
Sulla base di quanto sopra, il 32enne veniva accompagnato presso i locali della Questura di Reggio Emilia dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, veniva tratto in arresto per l’ipotesi di reato di rapina impropria e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.