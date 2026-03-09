

La storia della Giornata Internazionale della Donna, il diritto al lavoro e le azioni per le pari opportunità, sono solo alcuni dei temi al centro dell’iniziativa che si è tenuta questa mattina in modalità multisede e in collegamento, a Modena presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali e a Reggio Emilia nell’Aula Magna Manodori di Palazzo Dossetti, registrando il pieno di pubblico in entrambe le sedi tra studentesse e studenti, docenti, personale universitario e cittadine e cittadini.

L’iniziativa ha offerto uno sguardo articolato e interdisciplinare sull’origine e sul significato attuale della Giornata internazionale della donna, mettendo in dialogo memoria storica, diritti, lavoro, ricerca e impegno sociale.

Attraverso i contributi di docenti e studiose e studiosi dell’Ateneo, insieme agli interventi di rappresentanti del corpo studentesco, delle istituzioni e del mondo associativo, l’incontro ha proposto una riflessione sui diritti delle donne in ambito civile, politico e sociale, sulle persistenti disuguaglianze – in particolare nel lavoro e nei percorsi accademici – e sulle sfide poste dai conflitti contemporanei, dalle vulnerabilità e dalle discriminazioni multiple.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema del lavoro femminile, alle questioni retributive e di equità, alle strategie di promozione delle pari opportunità e al ruolo dei media e dei linguaggi nella costruzione della narrazione pubblica sulle donne. Il confronto ha evidenziato l’importanza di intrecciare ricerca scientifica e impegno civile, in una prospettiva capace di guardare al futuro e alle nuove generazioni.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione tra la Delegata per le Pari opportunità, la prof.ssa Elena Bassoli, e la Delegata per la Pace e l’Equità sociale, la prof.ssa Maria Chiara Rioli.

“Come Università sentiamo la responsabilità di mettere a disposizione voci autorevoli e competenti per riaffermare il valore dell’8 marzo: non una festa, ma una giornata in cui si celebrano i diritti conquistati e si rinnova l’impegno per quelli che restano ancora da affermare”, ha ricordato la prof.ssa Bassoli.

“Questa iniziativa, in forma simultanea a Modena e Reggio Emilia, valorizza il ruolo dell’università come spazio di conoscenza e responsabilità pubblica, rafforzando l’alleanza con i territori, per costruire una cultura dei diritti fondata su consapevolezza, inclusione e partecipazione”, ha sottolineato la prof.ssa Rioli.

Con questo appuntamento, come già in occasione della presentazione del Rapporto di Genere di AlmaLaurea dello scorso 11 febbraio, l’Università di Modena e Reggio Emilia conferma il proprio impegno istituzionale nella promozione delle pari opportunità, nel contrasto alle discriminazioni di genere e nel sostegno a una riflessione critica e condivisa sui temi dell’equità e della giustizia sociale.