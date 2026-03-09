

Il progetto di vedere Sassuolo nel prestigioso network delle Città Creative UNESCO per la Musica accelera e si fa concreto. Dopo il “battesimo” pubblico dei giorni scorsi alla Biblioteca Cionini, dove una platea gremita di musicisti, band, corali e operatori culturali ha confermato quanto il tema sia sentito in città, l’Amministrazione Comunale ha ufficialmente tracciato la rotta per i prossimi mesi.

Non si tratta più solo di un’ambizione sulla carta, ma di un percorso operativo che prenderà forma attraverso tre tavoli tecnici strategici, organizzati in stretta collaborazione con il Dipartimento Digital Humanities dell’Unimore guidato da Matteo Al Kalak. L’obiettivo è chiaro: trasformare il fermento musicale sassolese in un dossier di candidatura solido e partecipato.

“Vedere la Biblioteca Cionini così piena è stato motivo di grande orgoglio e soddisfazione – commenta l’Assessore alla Cultura, Federico Ferrari – Una partecipazione che è sinonimo di un interesse profondo e di una città che è più che mai viva dal punto di vista culturale e musicale. Abbiamo una ricchezza di talenti, associazioni e istituzioni che costituiscono un ecosistema unico. La sfida del network UNESCO non è solo un obiettivo amministrativo, ma un percorso corale che vogliamo costruire insieme a chi la musica la vive ogni giorno per professione o per passione. Sassuolo ha tutte le carte in regola per ambire a questo riconoscimento internazionale”.

Il percorso, che vede anche il prezioso supporto della Emilia-Romagna Music Commission, entrerà nel vivo già nelle prossime settimane. I tavoli tecnici saranno i veri “laboratori” dove esperti, cittadini e professionisti della filiera musicale si confronteranno su temi cruciali.

Il primo appuntamento è fissato per il 23 marzo dalle 18 alle 19,30 con il tavolo dedicato a “Formazione e Inclusione”, per riflettere su come la musica possa essere volano di crescita educativa e sociale.

Si proseguirà il 16 aprile sempre dalle 18 alle 19,30 con il focus sugli “Eventi Musicali”, analizzando la capacità della città di produrre spettacolo e intrattenimento di qualità.

Infine, il 7 maggio, l’ultimo incontro sul “Sistema Territorio/Musica” proverà a delineare una visione integrata tra identità locale e sviluppo economico.

Il link per l’iscrizione: https://forms.gle/V9syGm81P9Qaz7bY7