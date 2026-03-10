

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Al via il percorso per conferire a chi ha contribuito alla crescita umana e sociale della comunità formiginese (nei campi delle scienze, delle arti, dell’industria, del volontariato o dello sport) il Premio “Ginkgo d’Oro”. Istituito lo scorso ottobre dal Consiglio comunale, il riconoscimento è aperto anche a non residenti che abbiano dato particolare lustro alla città.

Le proposte di attribuzione possono essere formulate dai singoli cittadini, oltre che naturalmente da associazioni, membri della Giunta, del Consiglio Comunale e dei Consigli di Frazione. Le indicazioni, corredate dai necessari elementi informativi e biografici, dovranno essere trasmesse al Comune entro e non oltre il 31 maggio 2026.

Il modulo per le candidature è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Formigine, nella sezione Avvisi. La documentazione può essere inviata tramite e-mail all’indirizzo cerimoniale@comune.formigine.mo.it oppure consegnata in formato cartaceo presso lo Sportello del Cittadino in via Unità d’Italia 26.

“Con l’istituzione del premio Ginkgo d’Oro – dichiara la Sindaca Elisa Parenti – vogliamo dare un segno tangibile di gratitudine a chi, con il proprio impegno quotidiano o con gesti straordinari, rende Formigine una comunità più coesa e forte. I ginkgo di Villa Gandini sono testimoni silenziosi della nostra storia e, proprio come loro, vogliamo che questo premio metta radici profonde nel nostro tessuto sociale, celebrando quella capacità di rinascita e quella solidarietà che ci rendono orgogliosi della nostra identità. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare segnalando quelle storie di valore che meritano di essere condivise e onorate”.

Il premio, che ha carattere esclusivamente onorifico e consiste in un riconoscimento simbolico, verrà assegnato entro la fine di luglio per essere poi consegnato ufficialmente durante una cerimonia pubblica nel corso del Settembre formiginese, favorendo così la più ampia partecipazione della cittadinanza.