Si è conclusa positivamente, nella mattinata dell’8 marzo, la complessa vicenda che ha visto coinvolti due operatori della Polizia di Stato, nello specifico Polizia di Frontiera di Bologna, rimasti bloccati per otto giorni a Doha a causa dell’instabilità legata al conflitto in Medio Oriente.

Gli agenti si trovavano in missione internazionale per un servizio di scorta finalizzato al rimpatrio di un cittadino dello Sri Lanka quando l’improvviso aggravarsi della situazione geopolitica ha reso impossibile il loro immediato rientro.

Il ritorno in patria è stato reso possibile grazie a un impegno costante e coordinato che ha visto protagonisti la Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Frontiera e i vertici provinciali della Polizia di Stato.

Grazie a questa incessante attività di mediazione e gestione dell’emergenza, i due poliziotti hanno potuto finalmente fare rientro in Italia presso lo scalo di Fiumicino, dove hanno trovato ad accoglierli il calore dei propri familiari e l’affetto dei colleghi, che hanno seguito con apprensione l’evolversi della situazione. Entrambi gli Agenti riprenderanno regolarmente il servizio presso lo scalo aereo bolognese.