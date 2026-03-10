

Nei giorni scorsi il consigliere delegato Matteo Montanari insieme alla struttura speciale Alluvione ha incontrato i sindaci e i tecnici dei comuni di Fontanelice, Monghidoro, Marzabotto e Loiano per fare il punto sugli interventi da realizzare sulle strade provinciali interessate, in particolare SP 33 “Casolana”, SP 81 “Campeggio”, SP 325 “Di Val di Setta e Val di Bisenzio”, SP 69 “Pian di Venola – Ca’ Bortolani”, Fondo Valle Savena e SP 22 “Valle dell’Idice”.

“Stiamo lavorando assieme ai territori – ha sottolineato Montanari – per avviare e concludere il prima possibile tutte le opere assegnateci dalla struttura commissariale per la ricostruzione post alluvione. Inoltre, confrontandoci con gli amministratori locali, stiamo aggiornando la mappatura delle frane causate dall’alluvione 2023 non ancora finanziate all’interno delle ordinanze commissariali e per le quali chiederemo nuovamente le risorse necessarie.”

I lavori sulla SP 33 “Casolana”, nel territorio del comune di Fontanelice, sono stati finanziati con le ordinanze del Commissario Straordinario per 4.000.000 euro. In particolare, oltre al completamento dei lavori di riapertura realizzati nel 2023 al km 2+000 e 3+500, a quelli in corso da alcune settimane al km 7+000, e a numerosi altri in particolare al km 4+000 e 5+500, saranno necessari interventi ulteriori a causa dei danni conseguenti gli eventi meteorologici estremi successivi (l’ultimo a Natale del 2025 con disagi e danni limitati). Durante l’incontro si è sottolineata la necessità di contenere le limitazioni alla circolazione della strada nel minimo necessario e nelle stagioni agricole e turistiche meno attive.

Sulle SP 81 “Campeggio” nel comune di Monghidoro e sulla SP 69 “Pian di Venola – Ca’ Bortolani” nel comune di Marzabotto, per poter fornire al Commissario Straordinario un quadro più preciso e aggiornato possibile delle necessità, oltre al quotidiano monitoraggio del personale sorvegliante, sono stati incaricati tecnici interni ed esterni alla Città metropolitana di Bologna per una valutazione complessiva e aggiornata delle criticità.

Entrambe queste strade, infatti, non essendo state ricomprese nella prima Ordinanza “di ricostruzione” del 31 ottobre 2023 sugli interventi più urgenti sulle Infrastrutture Stradali – poiché all’epoca, come oggi, non c’erano limitazioni al traffico – non sono ancora state oggetto di interventi strutturali.

Per quanto riguarda la strada provinciale SP 325 “Di Val di Setta e Val di Bisenzio”, nel territorio del comune di Marzabotto, durante l’incontro è stato presentato il progetto per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a porre in sicurezza e ripristinare la piena funzionalità della strada in località “Allocco”, danneggiata dagli eventi metereologici eccezionali di maggio 2023. Il progetto è finanziato tramite i fondi previsti nell’Ordinanza 13/2024, inseriti ora nell’ord.28/2024 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Gli interventi prevedono opere di consolidamento dei versanti franati, la riprofilatura dei versanti, opere di drenaggio e regimazione delle acque superficiali e di ricostruzione di porzioni di sedi stradali.

Per quanto riguarda invece la Fondo Valle Savena, danneggiata dagli eventi alluvionali del 2023 e del 2024, i lavori di ripristino della sede stradale alluvionata ed erosa dal fiume Savena a valle e delle frane di monte sulla strada sono stati finanziati per un totale di 1.390.000,00 euro.

Durante l’incontro con i sindaci di Monghidoro e Loiano si è discusso delle eventuali modifiche alla viabilità veicolare durante il periodo interessato dalle lavorazioni di sfalcio e disgaggio delle pareti rocciose e della vegetazione, previste nel primo stralcio del progetto e attualmente in fase di esecuzione. Gli interventi sono propedeutici alla realizzazione delle indagini necessarie per la redazione del progetto esecutivo di messa in sicurezza delle pareti di monte nei tratti compresi tra i km 7+500 – 8+400 e 8+850, nonché per il dissesto in corrispondenza della spalla del ponte al km 16+850.

Per quanto riguarda infine la SP 22 “Valle dell’Idice”, anche essa danneggiata dagli eventi alluvionali del 2023 e del 2024, la progettazione e i lavori urgenti di ripristino della viabilità hanno ricevuto un finanziamento di 1.000.000,00 euro.

La Città metropolitana in qualità di soggetto beneficiario, ha illustrato il progetto esecutivo attualmente sottoposto alla Conferenza dei Servizi.

Il progetto riguarda tre tratti specifici, nel territorio del comune di Loiano ai km 3+503, 4+342 e 5+227, interessati da dissesti delle scarpate e cedimenti della carreggiata. Per tali criticità sono previsti interventi di consolidamento delle scarpate mediante opere strutturali quali gabbionate e interventi di regimazione delle acque.