Sono state consegnate, lunedì sera 9 marzo, a Casa Corsini, le 30 borse di studio che il Comune di Fiorano Modenese mette ogni anno a disposizione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e universitari che si sono distinti per i loro meriti scolastici.

Il sindaco Marco Biagini, gli assessori e i consiglieri comunali presenti hanno consegnato ai ragazzi e le ragazze selezionati un contributo di 500 euro (per gli studenti delle scuole superiori) e di 1000 euro (per gli universitari).

Sono stati premiati per le scuole superiori: Trovato Gabriele, Opoku Lois Asuama, Essoufi Firdaous, Pisani Giada, Salvati Valeria, Bosco Immacolata, Karif Youssef, Ritiro Alessia, Di Spirito Miriam, Bertacchini Mattia, Bombini Siria, De Rosa Rebecca Pia, Santochirico Chiara, Perkeqi Serena, Asti Gloria, Galliano Francesca Pia, Favaroni Giada, Rosato Beatrice, Del Mondo Leonida, Leonardi Chiara.

Mentre gli studenti universitari premiati sono: Pellati Chiara, Ghezal Amira, Montanaro Mirella. Rivi Federico, Bonadonna Giovanni, Bergaminelli Denise, Luca’ Giulia, Capocefalo Lorenzo, Di Benedetto Letizia, Leonardi Viola.

“La consegna delle borse di studio rappresenta un momento importante per la nostra comunità, perché ci permette di riconoscere l’impegno, la serietà e la determinazione con cui tanti ragazzi affrontano il loro percorso scolastico. Come Amministrazione crediamo fortemente nel valore della scuola e riteniamo fondamentale sostenere concretamente i giovani che si distinguono nello studio, per questo abbiamo confermato l’impegno economico di 20.000 euro come premio per i nostri ragazzi. Questo risultato non è mai solo individuale: desidero quindi rivolgere un sincero ringraziamento alle famiglie e agli insegnanti che, con dedizione e attenzione, accompagnano ogni giorno i ragazzi nel loro percorso di crescita, incoraggiandoli e sostenendoli anche nelle difficoltà. Agli studenti premiati va il mio più grande complimento e l’augurio di proseguire nel loro percorso con la stessa serietà, passione e determinazione che li ha portati a raggiungere questo importante traguardo“, ha affermato l’assessora alla Scuola, Monica Lusetti.