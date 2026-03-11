Sulla Tangenziale di Bologna, è stata annullata la chiusura dell’uscita dello svincolo 10 Zona Industriale Roveri, per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, che era prevista dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 12 marzo.
Rimangono confermate, sulla stessa Tangenziale, le altre chiusure di seguito indicate, per lavori di manutenzione della segnaletica verticale: dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 12 marzo, sarà chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 11 bis Castenaso.
Dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 13 marzo, sarà chiuso lo svincolo 13 SS9 Via Emilia/San Lazzaro, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 12 SS65 della Futa.
Dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 14 marzo, sarà chiuso lo svincolo 12 SS65 della Futa, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 13 San Lazzaro.