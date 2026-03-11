

Maestro nel bilanciare comicità e dramma, Andrea Pennacchi torna in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna con il nuovo spettacolo Alieni in laguna: un’indagine ironica e potente sul nostro rapporto con la Natura e un’analisi graffiante sull’equilibrio precario degli ecosistemi. L’appuntamento è per venerdì 13 e sabato 14 marzo, alle ore 21.00.

Scritto insieme a Marco Gnaccolini, Marco Segato e Raffaele Pizzatti Sertorelli – e diventato anche un libro edito da People – il racconto scenico è accompagnato dalle musiche dal vivo di Giorgio Gobbo (chitarra, voce e autore delle partiture) e Annamaria Moro (violoncello).

Alieni in laguna è una ballata eco-narrativa sulla biodiversità: su un palcoscenico trasformato in una laguna surreale, Pennacchi dà vita a un racconto multiforme sulla varietà della vita. Un “canzoniere teatrale” di impegno ecologista che esplora il nostro rapporto con le altre specie del pianeta: un legame complesso, schizofrenico eppure irrinunciabile, che oscilla tra attrazione e timore. Attraverso il racconto, il pubblico è invitato a riflettere sul concetto stesso di “alieno” e sull’urgenza di ridefinire il nostro patto con la Natura.

