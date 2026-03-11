

La Squadra Mobile della Polizia di Stato di Bologna, nella giornata del 5 marzo scorso ha tratto in arresto, in esecuzione di misura cautelare agli arresti domiciliari, due cittadini georgiani; un terzo cittadino georgiano, destinatario della misura cautelare in carcere, non è stato rintracciato ed è attivamente ricercato.

In particolare, i tre destinatari di misura sono gravemente indiziati della commissione di numerosi furti in abitazione in città. Secondo la prospettazione accusatoria, infatti, i tre, in concorso tra loro, avrebbero consumato, in un arco temporale ristretto nei primi mesi del 2025, diciotto furti in abitazione con le medesime modalità: uno dei tre rimaneva all’esterno dell’edificio, mentre gli altri due guadagnavano l’ingresso negli stabili in orario diurno e lavorativo e, con arnesi modificati, riuscivano a penetrare negli appartamenti senza lasciare, talvolta, apparenti segni di effrazione, attraverso la porta di ingresso principale.

La verifica preventiva sulla presenza in casa di persone, veniva effettuata, secondo l’ipotesi investigativa, in questo modo: il palo, da fuori, suonava i citofoni e i complici all’interno del condominio verificavano che dall’abitazione nessuno rispondesse, così da potere effettuare l’effrazione sapendo che non avrebbero trovato i proprietari.

La refurtiva consisteva, generalmente, in contanti, gioielli, materiale tecnologico ed anche indumenti di marca.

L’operazione evidenzia il massimo sforzo della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica, nel combattere il fenomeno dei furti in abitazione; tale sforzo deve essere accompagnato dalla consapevolezza che ciascuno è inserito all’interno di una comunità di cui deve essere geloso custode non solo dei propri beni ed interessi ma, anche, di quelli dell’intera comunità. Notare in un condominio persone sospette ed estranee, magari intente a suonare i campanelli, infatti, può consentire immediate segnalazioni alle Forze dell’Ordine, in modo da essere un valido ausilio alla prevenzione e repressione dei reati.