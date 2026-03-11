

Ieri, dalle 16:00 fino a tarda notte, i carabinieri delle stazioni di Montecchio Emilia e Sant’Ilario d’Enza hanno condotto un’operazione mirata a rafforzare sicurezza e ordine pubblico. L’intervento si è focalizzato sulla prevenzione e sul contrasto di reati predatori, fenomeni di criminalità comune e situazioni di degrado urbano nei territori comunali e nelle relative frazioni.

L’attività di controllo ha riguardato 53 persone, 48 veicoli e alcuni esercizi pubblici. Durante le ispezioni in due locali pubblici non sono state riscontrate irregolarità. Tuttavia, due individui sono stati segnalati alla prefettura locale per possesso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di modeste quantità di hashish. La droga è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Nell’ambito dell’operazione, i militari hanno esteso i controlli a casolari abbandonati, spesso utilizzati abusivamente durante il periodo invernale da individui con precedenti penali, clandestini o consumatori di droga. In passato, tali strutture si sono rivelate anche irregolarmente allacciate alla rete elettrica pubblica, ma questa circostanza non è emersa durante le verifiche effettuate. Tra le persone controllate con precedenti, alcuni erano stati in passato coinvolti in reati legati agli stupefacenti, anche se le perquisizioni personali non hanno portato al ritrovamento di droga.

Durante i controlli, è stato individuato e rintracciato un 34enne pluripregiudicato su cui gravava un ordine di sorveglianza speciale per tre anni, con obbligo di soggiorno e permanenza notturna dalle ore 21:00 alle ore 06:00 nel comune di Sant’Ilario d’Enza. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Bologna, non era ancora stato eseguito poiché l’uomo risultava irreperibile. Rintracciato nel comune stesso di Sant’Ilario d’Enza, è stato sottoposto alla misura restrittiva con l’imposizione delle relative prescrizioni.

Questa operazione, condotta nei Comuni di Montecchio Emilia e Sant’Ilario d’Enza e nelle zone limitrofe, rientra in un piano strategico di interventi mirati che interesserà progressivamente anche altre aree della provincia. L’obiettivo è quello di prevenire comportamenti delittuosi e garantire maggiore tranquillità al territorio.