Leggere non è solo un esercizio visivo, ma un’esperienza che coinvolge tutti i sensi, specialmente nei primi mesi di vita. Con questo spirito, la Biblioteca Comunale “Palazzo Frattini” di Guastalla propone “Segni di Suoni”, una mattinata dedicata alle letture cantate che si terrà sabato 14 marzo 2026.

L’iniziativa, inserita nel fortunato ciclo “Il Filo delle Storie”, sarà condotta da Sara Ancelotti della Cooperativa Charta, esperta in promozione della lettura e linguaggi espressivi per l’infanzia. L’obiettivo è quello di tessere una trama di suoni, parole e ritmi per stimolare la curiosità dei piccolissimi e offrire ai genitori strumenti preziosi per la relazione quotidiana attraverso il libro.

Il programma della mattinata

Per garantire un’esperienza intima e su misura per le diverse fasi dello sviluppo cognitivo e motorio, gli incontri sono divisi in piccoli gruppi e in due fasce orarie:

Ore 10:00 dedicato ai bebè da 0 a 12 mesi.

Ore 11:00 dedicato ai piccoli da 13 a 24 mesi.

Modalità di partecipazione

Data la disponibilità limitata dei posti, la prenotazione è obbligatoria.

L’evento rappresenta un’occasione importante per le famiglie del territorio di riscoprire la biblioteca come luogo di crescita, socializzazione e benessere culturale sin dalla culla.

INFO E PRENOTAZIONI Biblioteca Comunale Palazzo Frattini – Piazza Garibaldi, 1 – Guastalla (RE) Telefono: 0522.839755 Email: biblioteca@comune.guastalla.re.it