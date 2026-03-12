

Nelle prime ore di oggi, 12 marzo, i Carabinieri della stazione di Fabbrico sono intervenuti in un‘area rurale del paese in seguito a una segnalazione di incendio all’interno di una casa indipendente situata in via Bernolda. L’allarme è arrivato intorno alle 5:15 del mattino presso la Centrale Operativa della Compagnia di Guastalla, che ha inviato immediatamente sul posto una pattuglia.

Giunti sul luogo, i militari hanno trovato all’esterno dell‘abitazione cinque donne: una madre di 45 anni e le sue quattro figlie, di età compresa tra i 19 e i 25 anni, tutte residenti nel comune. Fortunatamente, le occupanti erano riuscite ad abbandonare la casa, invasa dal fumo, prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenute con prontezza tre squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Guastalla, Reggio Emilia e Carpi. Le operazioni di spegnimento hanno consentito di contenere l’incendio, che secondo i primi accertamenti sarebbe stato causato accidentalmente da una candela di cera lasciata accesa vicino a un materasso al secondo piano della casa.

Le donne sono state affidate al personale sanitario e trasportate per precauzione al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Guastalla con codice verde, per accertamenti relativi all’inalazione di fumo. Il capofamiglia non era presente al momento dell’incendio ma è arrivato poco dopo per verificare la situazione. L’incendio ha completamente distrutto la stanza da cui è partito, rendendola inagibile, mentre il resto dell’abitazione, sebbene tecnicamente utilizzabile, ha subito danni significativi a causa del fumo e della fuliggine. La zona è stata messa in sicurezza e fortunatamente non si registrano persone con ustioni. Gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto sono tuttora in corso.