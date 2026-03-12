

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



In occasione della Giornata Internazionale per i Diritti della Donna, la Fiom Cgil ha promosso ieri un’assemblea sindacale presso l’azienda System Ceramics di Fiorano Modenese sul tema della parità di genere, con l’obiettivo di restituire alla ricorrenza dell’8 marzo il suo significato di lotta e rivendicazione per i diritti e l’emancipazione delle donne.

All’assemblea, che ha coinvolto lavoratrici e lavoratori degli stabilimenti di Fiorano Modenese e Casalgrande, hanno partecipato due relatori, la ginecologa Silvana Borsari, già direttrice sanitaria dell’Ausl di Modena, e il dottor Marco Mondello, componente del Crid-Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità di Unimore.

Con il coinvolgimento dei relatori – spiegano Elena Turchi Fiom Cgil Sassuolo e Rsu System Ceramics Fiorano Modenese – l’assemblea ha affrontato il tema della parità di genere tramite un approccio duplice: da un lato la disparità salariale, la sua genesi e le ripercussioni sulla vita lavorativa e personale delle donne; dall’altro la medicina di genere, ovvero l’analisi delle differenze biologiche e socio-culturali e la loro influenza sullo stato di salute, prevenzione e malattia di lavoratrici e lavoratori.

L’assemblea è stata occasione per iniziare con lavoratrici e lavoratori un percorso di consapevolezza e conoscenza delle discriminazioni, al fine di proporre soluzioni concrete all’interno delle realtà aziendali.