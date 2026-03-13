

A partire da lunedì 23 marzo, gli utenti del bacino di Bologna servito da TPER – Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna potranno accedere a una nuova e importante opportunità: la procedura di Conciliazione Paritetica, uno strumento innovativo e completamente gratuito per la risoluzione stragiudiziale delle eventuali controversie tra azienda e passeggeri.

La Conciliazione Paritetica – o negoziazione paritetica – permette agli utenti che ritengono non rispettati i diritti previsti dalla Carta dei Servizi di attivare un percorso semplice, rapido e digitale per trovare una soluzione condivisa ai propri reclami.

TPER è la prima azienda di trasporto pubblico locale in Italia ad aver attivato formalmente questo strumento, frutto di un lavoro durato mesi e realizzato grazie alla sottoscrizione di un protocollo con sette associazioni dei consumatori operanti nel territorio (Acu, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Federconsumatori, Lega Consumatori e U.di.con) e riconosciute all’interno del Comitato Regionale Consumatori e Utenti (CRCU) della Regione Emilia-Romagna.

L’iniziativa nasce nell’ambito del Comitato Consultivo Utenti istituito presso l’Agenzia per la Mobilità del bacino di Bologna SRM, dove è stato definito il percorso che ha portato alla selezione delle associazioni aderenti e alla costruzione del modello operativo.

Come funziona la procedura

Dal 23 marzo sarà disponibile la pagina dedicata tper.it/conciliazione, da cui gli utenti potranno:

accedere al form online per avviare la richiesta;

consultare tutte le informazioni utili;

scegliere l’associazione dei consumatori che li rappresenterà.

Se l’utente non indica una preferenza, l’associazione viene individuata tramite un criterio di rotazione.

La procedura si svolge interamente online ed è totalmente gratuita.

Una volta ricevuta la richiesta, TPER e l’associazione incaricata analizzeranno il caso e cercheranno una soluzione bonaria e condivisa, evitando così ulteriori passaggi formali o contenziosi.

È questo un segnale concreto di attenzione verso gli utenti: l’attivazione della Conciliazione Paritetica rappresenta, infatti, un passo significativo nel rapporto tra TPER e la propria utenza dal momento che offre uno strumento in più per tutelare i diritti dei passeggeri, rafforza la trasparenza e la qualità del servizio e valorizza la collaborazione tra azienda e associazioni dei consumatori.

Per TPER e per le associazioni coinvolte si tratta di un risultato importante, che testimonia l’impegno comune nel migliorare il dialogo con i cittadini e nel risolvere in modo costruttivo eventuali criticità, dalle più piccole alle più complesse.